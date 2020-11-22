В Великобритании готовы ослабить коронавирусные ограничения на период Рождественских праздников. Эта система будет действовать с 22 по 28 декабря, если ее согласуют с правительствами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В этот период люди смогут посещать рождественские церковные службы. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.

К слову COVID-19 и зимние праздники: где уже "отменили" Рождество и что ожидает Украину

Кроме этого, в ограниченный период смогут работать пабы и рестораны.

Вскоре Борис Джонсон публикует свой "зимний COVID-план". В офисе премьера заявили: "В нем также будет указано, как люди смогут увидеть своих близких на Рождество, несмотря на то, что министры ясно дали понять, что это не будет обычным праздничным периодом".

Какие страны не отменили празднование Рождества

Лапландия, которая является одной из основных новогодних локаций в мире, будет открытой для туристов. В частности можно будет попасть в резиденцию Санта-Клауса. Однако путешественники должны придерживаться определенных карантинных условий и может возникнуть проблема с доездом, ведь авиасообщение с Финляндией пока сведено к минимуму.

Рождественские ярмарки ожидаются в столице Австрии – Вене. Однако как посетители, так и персонал должны быть в масках. Также значительно уменьшили количество прилавков, чтобы обеспечить соблюдение необходимой дистанции.