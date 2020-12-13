Великобритания отклонила последнее "неприемлемое" предложение по торговле с ЕС, – СМИ
Последние переговоры относительно решения будущих торговых отношений Великобритании с Европейским Союзом почти получились. Впрочем Великобритания отклонила последнее предложение блока как "неприемлемое".
Уже в ближайшее время ЕС и Великобритания должны определиться о целесообразности дальнейших переговоров о новом формате торговых отношений. Об этом говорится в Bloomberg. Там ссылаются на собственный источник в британской переговорной команде.
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"Пока что ситуация замерла, предложение от ЕС остается неприемлемым", – говорится в заявлении британского правительства.
Переговоры пройдут, вероятно, 13 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен должны выступить еще раз. После чего, как ожидается, они примут твердое решение относительно будущего переговоров.
Премьер-министр не оставит ни одного камня в этом процессе, но он абсолютно четкий: любая сделка должна быть справедливой и уважать фундаментальную позицию, согласно которой Великобритания будет суверенным государством,
– говорится в заявлении.
Что предшествовало
По словам Джонсона, одним из ключевых препятствий для любой сделки является требование ЕС, чтобы Великобритания следила за будущими изменениями в правилах и правилах блока. Без договоренности Великобритании придется вести бизнес с соседом на условиях Всемирной торговой организации с 1 января. Это приведет к более высоким издержкам для компаний и нарушит давно созданы цепи поставок.
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