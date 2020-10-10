Великобритания поблагодарила СБУ за проведение самой масштабной за последние 30 лет спецоперации
МИД Великобритании выразил благодарность СБУ за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет. Операцию "Магма" провели еще в 2019 году.
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Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины совместно противодействовали контрабанде табачных изделий, сообщает пресс-служба СБУ.
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В твиттере британского внешнеполитического ведомства выразили благодарность Украине за это сотрудничество.
Благодаря самой крупной за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет – 130 миллионов,
– говорится в сообщении.
Кроме того, удалось прекратить работу трех фабрик, которые занимались их производством.
Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных европейских группировок. Благодаря этому удалось сэкономить более 100 миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков.
Что известно о сотрудничестве двух стран
По словам британской стороны, борьба с преступными группировками и искоренение коррупции – важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью.
В ответ глава СБУ Иван Баканов также поблагодарил британских коллег за поддержку.