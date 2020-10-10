МИД Великобритании выразил благодарность СБУ за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет. Операцию "Магма" провели еще в 2019 году.

Великобритания поблагодарила Украину за спецоперацию: в чем ее суть

Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины совместно противодействовали контрабанде табачных изделий, сообщает пресс-служба СБУ.

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В твиттере британского внешнеполитического ведомства выразили благодарность Украине за это сотрудничество.

Благодаря самой крупной за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет – 130 миллионов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, удалось прекратить работу трех фабрик, которые занимались их производством.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных европейских группировок. Благодаря этому удалось сэкономить более 100 миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков.

Что известно о сотрудничестве двух стран

По словам британской стороны, борьба с преступными группировками и искоренение коррупции – важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью.

В ответ глава СБУ Иван Баканов также поблагодарил британских коллег за поддержку.

Справка. Масштабную операцию "Магма" СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Тогда заблокировали деятельность крупной преступной группировки и изъяли крупнейшую за историю независимости Украины контрабандную партию табачных изделий.