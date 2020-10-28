Великобритания готова присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы с деоккупации Крыма. Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что страна поддерживает суверенитет Украины.

Симмонс поддержала концепцию создания Крымской платформы. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттере.

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По словам госпожи посла, Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.

Ранее Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризации Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Була рада зустрічі з Послом Великої Британії Меліндою Сіммонз. Висловила вдячність за підтримку України на двостор. рівні, про що засвідчив нещодавній візит Президента до , та в рамках міжнар. організацій. ВБ підтримує концепцію Кримської платформи і відкрита до консультацій pic.twitter.com/ftms1SwaRh — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 27, 2020

Что известно о Крымской платформе? 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации украинского полуострова. Встречу планируют провести в день российской оккупации Крыма – 26 февраля 2021 года. Платформа будет охватывать несколько уровней. Самый высокий – лидеры государств, далее – министры иностранных дел и министры обороны. Украина также планирует пригласить к платформе Россию.

Какие страны уже поддержали создание Крымской платформы