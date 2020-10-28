Великобритания поддержала Крымскую платформу и готова присоединиться к консультациям, – МИД
Великобритания готова присоединиться к консультациям по вопросу концепции создания платформы с деоккупации Крыма. Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что страна поддерживает суверенитет Украины.
Симмонс поддержала концепцию создания Крымской платформы. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в твиттере.
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По словам госпожи посла, Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны также обсудили важность внимания международного сообщества в крымском вопросе.
Ранее Эмине Джапарова обсудила с послом Словении в Украине Томажом Менцином вопрос создания Крымской платформы и милитаризации Россией оккупированного Крыма. Джапарова выразила благодарность за поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.