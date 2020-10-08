В Украине снова заработает британское экспортно-кредитное агентство с возможностью выдачи кредитных гарантий. Их максимальный размер составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Также Владимир Зеленский подписал Меморандум о взаимопонимании между Государственным секретарем Ее Британского Величества и Кабинетом Министров Украины.

Соответствующее соглашение подписали Украина и Великобритания 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

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По информации британского правительства, UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Кто сможет воспользоваться поддержкой

Поддержкой со стороны UKEF смогут воспользоваться конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины.

Приоритетными секторами сотрудничества являются:

оборона,

сельское хозяйство,

инфраструктура,

энергетика,

здравоохранение.

В Офисе Президента уже сообщили, что 1,25 миллиарда пойдут на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.

Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которая проходит в Черноморском регионе,

– говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский отметил, что это – новая страница украинской-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины.

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Детали кредита

Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку – 2,5% в евро и 3,5% – в фунтах стерлингов.

Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, – три года, уровень локализации британской доли производства – 20%, а это самое низкое аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада.

Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть.

Заметим, что 8 октября Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.