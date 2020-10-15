Великобритания ввела санкции из-за отравления Навального
Великобритания ввела ограничения против 6 человек и 1 компании, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Накануне санкции подписали 27 стран Европейского Союза.
Комитет постоянных представителей ЕС 14 октября принял санкции против причастных к отравлению Навального. Великобритания также присоединилась к внедрению ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны.
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Вместе с нашими международными партнерами мы привлекаем к ответственности виновных в преступном отравлении Навального. Любое применение химического оружия Россией нарушает международное право,
– заявил глава МИД Доминик Рааб.
Против кого ввели санкции
Среди лиц, против которых введены ограничения, есть работники администрации президента России Владимира Путина, директор ФСБ и заместители министра обороны. Теперь им запрещен въезд на территорию ЕС и Великобритании, а также заморожены их активы. ЕС считает, что эти люди знали об отравлении Навального или даже планировали спецоперацию.
Главное об ограничениях ЕС из-за отравления Навального
О подготовке санкций сначала заявили Германия и Франция. Впоследствии еще 27 стран Евросоюза решили присоединиться к ограничениям. В то же время Россию санкции ЕС возмутили. Государство решило ввести ограничения в ответ.