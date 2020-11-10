Министерство иностранных дел Великобритании выслало 2 белорусских дипломатов. Они сделали это в ответ на такие же действия Минска.

Великобритании не смогут помешать говорить о фальсификациях на выборах в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб в твиттере.

Читайте также Ни черта подобного, не возьмут Беларусь "тепленькой", – Лукашенко о протестующих

По его словам, попытки режима Лукашенко не помешают Соединенному Королевству обнародовать информацию о насилии над гражданами Беларуси.

Мы выслали 2 белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку дипломатов Великобритании,

– заявил он.

Справка. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября 2020 года выслал 2 британских дипломатов из Беларуси. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал такое решение абсолютно неоправданным.

Протесты в Беларуси: что известно