Великобритания выслала белорусских дипломатов: что стало причиной
Министерство иностранных дел Великобритании выслало 2 белорусских дипломатов. Они сделали это в ответ на такие же действия Минска.
Великобритании не смогут помешать говорить о фальсификациях на выборах в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб в твиттере.
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По его словам, попытки режима Лукашенко не помешают Соединенному Королевству обнародовать информацию о насилии над гражданами Беларуси.
Мы выслали 2 белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку дипломатов Великобритании,
– заявил он.
Протесты в Беларуси: что известно
- В Минске 8 ноября 2020 года протестующие вышли на Марш народовластия. Впрочем, еще до начала акции силовики начали массовые задержания протестующих.
- Во время Марша народовластия задержали более 1 тысячи человек.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пригрозила самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко наказанием.
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