Представители ресторанного бизнеса протестуют против введения карантина выходного дня, который предложили в Министерстве здравоохранения. Они боятся, чтобы такие ограничения не привели к критическим последствиям – большая часть предпринимателей просто могут не справиться с убытками, которые нанесет карантин.

Владельцы ресторанного бизнеса объяснили, что после карантина выходного дня не смогут возобновить работу половина заведений. Об этом рассказал в эфире 24 канала ресторатор, участник акции Тарас Середюк.

Обратите внимание Рестораторы против карантина выходного дня: онлайн-трансляция протеста

"Карантин выходного дня – это экономическая диверсия против отраслей. Выживет едва половина из тех, кто работает сейчас. Экономически просто невозможно включаться и выключаться. Это связано и с поставками продуктов, и с выходом людей на работу, оплате коммунальных и других платежей. Это приведет к закрытию многих ресторанов", – отметил Середюк.

По его словам, многим предпринимателям не удалось возобновить деятельность ресторанов в полном объеме после карантинных ограничений, которые были в марте. Более 30 – 40% отрасли прекратили работу вообще.

Рестораторы обратились к министрам

Протестующие призвали министров хотя бы подумать о себе, прежде чем закрывать рестораны.

Уважаемые министры, вы сами ходите по ресторанам по 2 – 3 раза в неделю. Вам просто некуда будет ходить, подумайте об этом. "Велюр" всех не прокормит,

– сказал ресторатор.

Справка. Речь идет о ресторане "Велюр", владельцем которого является нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. В апреле, когда проходил локдаун в Украине, журналисты Bihus.info зафиксировали, что ресторан нардепа работал несмотря на запрет. Подробнее о скандале читайте в материале 24 канала.

Антисептиков больше, чем официантов, – Середюк

Ресторатор уверен, что в заведениях максимально минимизируют риск заболевания COVID-19. "У нас антисептиков больше, чем официантов. Маски у каждого работника. Мы дезинфицируем с утра до ночи наши помещения, абсолютно безопасные продукты", – подчеркнул Середюк.

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Он отметил, что в транспорте гораздо больше людей, а потому именно эту отрасль следовало бы контролировать. Середюк объяснил, что государство не увидит улучшения статистики заболеваемости, если карантин будет действовать только на выходных.

"Либо закрыть рестораны на 3 недели, а потом их открыть. Тогда нам понятно, что делать: не будем платить за аренду, поставщикам. Тогда мы идем на паузу, разрываем цепь COVID-19 и возвращаемся", – предположил предприниматель.

Также он отметил, что заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о поддержке бизнеса пока не успокаивает предпринимателей.

"Это всего лишь планы и обещания, ввести их в действие в ближайшее время невозможно. Готовы рассмотреть ситуацию, когда будет программа поддержки – тогда выйдем на локдаун. Однако в бюджете дыра", – подытожил Середюк.

Протест рестораторов против карантина: коротко

Под здание Кабмина в Киеве 11 ноября вышли представители ресторанного бизнеса. Они требовали, чтобы правительство не принимало решение о введении карантина выходного дня, который ограничит их работу.

Рестораторы объяснили, что закрытие заведений на 2 дня не улучшит ситуацию, ведь в понедельник все люди снова массово будут контактировать.

В то же время такое решение нанесет предпринимателям немалые убытки.

Денис Шмыгаль заверил, что правительство "подставит плечо" предпринимателям и поможет компенсировать утраченное. Однако те не верят в обещания.

О карантине выходного дня заговорили 9 ноября. Подробнее об ограничениях, которые он предусматривает – читайте по ссылке.