Кабмин разрешил велосипедистам ездить по полосе движения, предназначенной для маршруток. Такое решение аргументируют необходимостью развивать велосипедную инфраструктуру в Украине.

Специальный дорожный знак для разрешения движения велосипедов разрабатывать не будут. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров Украины, сообщает 24 канал.

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Зеленый свет для движения велосипедистов будет означать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

В Кабмине подчеркнули, что такое решение позволит уменьшить количество травм и летальных исходов среди велосипедистов.

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