Велосипедистам разрешили ездить по полосе для маршруток: какие последствия это будет иметь
Кабмин разрешил велосипедистам ездить по полосе движения, предназначенной для маршруток. Такое решение аргументируют необходимостью развивать велосипедную инфраструктуру в Украине.
Специальный дорожный знак для разрешения движения велосипедов разрабатывать не будут. Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров Украины, сообщает 24 канал.
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Зеленый свет для движения велосипедистов будет означать знак "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".
В Кабмине подчеркнули, что такое решение позволит уменьшить количество травм и летальных исходов среди велосипедистов.
Самые громкие ДТП с велосипедистами осенью 2020
- 6 ноября на Львовщине водитель Renault Logan не увидел на дороге велосипедиста и наехал на него. Мужчина умер на месте ДТП.
- 21 октября на трассе Львов – Шегини водитель микроавтобуса Renault Master сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший умер.
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