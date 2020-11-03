Общими чертами этот теракт напоминает нападение на Париж в 2015 году, но тогда погибло гораздо больше людей. Впрочем, схема была одна и та же: координированные нападения в нескольких местах одновременно, чтобы посеять панику.

Атаки начались в центре Вены у главной синагоги города – Штадттемпель. Она расположена в элитном 1-м дистрикте, так называемом внутреннем городе. Далее стрельба распространилась на еще 5 локаций неподалеку. Молитвенный дом был к тому времени уже закрыт, поэтому непонятно, был ли он главной целью. 24 канал рассказывает, что писали международные СМИ о ночи ужасе в Вене.

Последняя ночь свободы: теракт перед локдауном



Карта атак в Вене / визуализация ZIB

Нападение произошло в вечер перед введением локдауна из-за второй волны коронавируса Поэтому кафе и рестораны, особенно в центре, были заполнены. Около восьми вечера по местному времени атмосферу извилистого, покрытого брусчаткой бульвара Зайтенштеттенгассе пронзили звуки выстрелов.

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Шведенплац в это время уже штурмовала полиция, целясь из оружия, пишет издание Falter. На смену выстрелам приходит уже привычный при пандемии звук – сирены скорой помощи. В этом районе один полицейский получает ранения.

Синагога Штадттемпель уже была местом теракта в 1981 году, тогда два человека погибли.

Люди начали кричать и убегать через узкие улочки, известные местным как "Бермудский треугольник" или прятаться там, где отдыхали. Транспорт здесь не останавливался, такси не заезжали в район. Террорист, убив двух первых жертв, бежал дальше, продолжая стрелять. Например, возле ресторана Salzamt, пока его не окружили и не застрелили копы.



Жительницы Вены убегают от стрельбы / Фото The Times of Israel

"Было не менее 100 выстрелов возле нашего дома", – сказал раввин Шломо Хофмайстер, который живет прямо над синагогой. Он рассказал The Guardian, что из окна видел одного мужчину, стрелявшего по тем, кто сидел за столиками в кафе. Позже около тысячи человек прятались в Штаатсопере и Бургтеатре – главных культурных заведениях Вены. Их эвакуировали только в 23:45, а до этого музыканты играли, чтобы удержать людей внутри.

Сообщения об атаках поступали из разных частей города, впоследствии выяснилось: всего локаций было шесть, все они – в центре Вены возле Дунайского канала и парламента страны (площадь Рупрехтсплац). Сейчас погибшими считаются четверо венцев (два мужчины, две женщины) и один из террористов. Среди жертв "женщина и пожилой мужчина, проходивший мимо молодой человек, официантка", уточнил канцлер Курц.

У пока главного подозреваемого нашли пистолет, автомат, фейковый пояс смертника и мачете. Его ликвидировали возле церкви св. Руперта через 9 минут после старта атак бойцы антитеррора "Вега". Представители силовых структур "пока не исключают, что нападавших было больше". По крайней мере еще один причастный точно находится на свободе.

Самый тяжелый день для Австрии за многие годы. Мы пережили нападение исламистского террориста. Это попытка разделить нас, так что будут последствия,

– глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции.

От 15 до 17 человек (по разным данным – 24) попали в больницы с огнестрельными ранениями, среди них есть тяжелораненые венцы. Улицы патрулировали до 1000 стражей порядка, вертолеты, спецподразделения "Кобра" и "Вега". Было принято решение развернуть армию, которая будет охранять государственные здания, чтобы полиция могла полностью заняться расследованием.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт и неизвестно, сколько людей участвовали в нападении. Розыскная операция продолжается и за пределами столицы, в частности – в Сант-Пельтене. Нескольких человек задержали. Канцлер Австрии Себастьян Курц сказал, что "нападавшие были профессиональны". Этого же мнения придерживается и раввин.



Главная синанога возле которой все началось / Фото The Irish Sun

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший был радикализированным и вообще "сторонником Исламского государства". Его дом обыскали. Дополнительно полиция анализирует 20 тысяч видеозаписей, которые были ей присланы.

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"Такое ощущение, что они организовали эту атаку в последнюю ночь перед локдауном... для максимального воздействия", – рассказал NYT Фарназ Алави, консультант из Вены.

Синагоги, кошерные супермаркеты, еврейские школы и офисы еврейского сообщества были закрыты в предупредительных мерах. Европейские лидеры выразили соболезнования и поддержку Австрии. Теракты в Вене произошли на фоне атак во Франции и Афганистане и Квебеке. В общем, количество атак джихадистов в Европе резко упало после поражения халифата ИГ и потери им территории. Впрочем, как видим, атаки на волне их пропаганды и радикализации все еще возможны.

Это первое серьезное нападение на Австрию, которую крупные теракты до сих пор обходили стороной, в отличие от Ниццы, Парижа, Брюсселя и Лондона. Впрочем, вечного везения быть не могло и ростки гнева уже были заметны до этой атаки.

Балканский след боевика и скрытая угроза

Кто это сделал Официально подтверждена личность убитого террориста, которому на момент смерти было 20 лет. Его звали Куйтим Ф. и он имел двойное гражданство – Австрии и Северной Македонии, но корни – из Албании. Родился и вырос в округе Медлинг, который входит в столичную агломерацию.

Семья ни в чем не была замешана, но вот сам Куйтим – да. Он хотел поехать в Сирию, поэтому находился под наблюдением Офиса по защите Конституции как радикализованный через интернет человек. Несмотря на это все, опасным исламистом он не считался. Занимался исламом с подросткового возраста, столкнулся с проблемами дома и в школе. Ходил в мечеть, которая подозревалась в радикализации молодежи.

Его арестовали при попытке пересечь границу Турции и передали обратно в Австрию, где Куйтим получил 22 месяца за решеткой. Это произошло в апреле 2019 года, но уже в декабре того же года его освободили из тюрьмы.

Все из-за законов по осуждениям молодых людей в Австрии. Два года назад, сказал Zeit.de адвокат Куйтима, к нему пришла женщина, выглядевшая вполне по-западному. Она рассказала, что ее сын исчез. В общем, 300 человек из Австрии присоединились к ИГ на Ближнем Востоке, хотя само государство не принимает там никакого участия.



Куйтим на фото из архивов полиции / Фото полиции Австрии

По словам главы МВД страны Карла Нехаммера, нападавший запостил в инстаграм свое фото с оружием перед началом атаки. Спецназ обыскал его дом, зайдя с помощью взрывчатки. Теперь возникает много вопросов: как не заметили подготовку теракта, откуда у него столько оружия, как он (или его сообщники вместе с ним) спланировал нападение?

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Какова вообще ситуация с радикализированной молодежью в Вене? Ранее, отмечает главный редактор Falter Флориан Кленк, эксперты уже предупреждали правительство об опасности недооценки возможностей ИГ. Прецеденты арестов и судов над исламистами уже были, а расследование должно ответить на несколько сложных вопросов.