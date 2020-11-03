Австрийские СМИ показали кадры вероятного задержания 4 стрелков в Вене: видео
В австрийской Вене 2 ноября группа людей устроила стрельбу на улицах города сразу в нескольких местах. Есть информация, что злоумышленников в целом было не менее 6. СМИ показали момент вероятного задержания 4 нападающих.
Еще одного нападающего тоже задержали правоохранители, но в другом месте, а шестой злоумышленник подорвал себя, пишет издание Kronen Zeitung. Впрочем, пока эта информация не является официальной и ее не подтвердили правоохранительные органы Австрии.
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По информации полиции, злоумышленники устроили стрельбу одновременно по меньшей мере в 6 разных местах Вены. Самих нападающих тоже было не менее 6.
Сейчас полиция Австрии официально подтвердила, что погиб 1 человек, а еще "несколько человек" получили ранения. Среди них есть и работник полиции.
Зато по информации австрийских СМИ, могли погибнуть сразу 6 человек, среди которых и ранен полицейский. В то же время в местной службе спасения также подтверждают, что погибших несколько.
Нападавшие в Вене
Известно, что их было не менее 6. Один из них якобы подорвался, но в полиции утверждают, что застрелили его.
Также в сети показали задержании четырех других нападающих. Их всех правоохранители поймали в одном месте. Также по информации некоторых СМИ, полиция может разыскивать еще 3 причастных к нападениям.
Момент возможного задержания четырех нападающих в Вене: видео
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