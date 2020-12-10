Венецианская комиссия обнародовала свои рекомендации по Конституционному Суду Украины. В ведомстве отметили, что Верховной Раде следует четко выразить свое намерение по ограничению сферы деятельности суда по конкретным вопросам.

Комиссия также рекомендует обязать КСУ указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона. Об этом сообщили на сайте Венецианской комиссии. Читайте также Венецианская комиссия оказалась в неловкой ситуации, – Рябошапка о заключении относительно КСУ Возможность восстановления дел в КСУ должна быть установлена только тогда, когда установлена уголовная ответственность судьи в связи с этим решением (например, получение взятки),

– отметили в комиссии. Что рекомендует Венецианская комиссия Дать четкое определение термина "конфликт интересов".

Решения об отводах должны быть четко изложены в основном решении, принятом судом. Требования кворума должны быть уменьшены в тех случаях, когда кворума нет из-за отвода судей.

В парламенте следует рассмотреть возможность принятия закона, который детализирует последствия для судей КСУ за несоблюдение положения закона об отзыве. Говорится и о нарушении публичного дисциплинарного производства и решений по поводу судей КСУ.

Орган по отбору кандидатов на должность судьи КСУ следует создать с международным компонентом. В него могут входить международные эксперты по правам человека и гражданское общество. Когда они придут к выводу, что положения закона неконституционные и его следует аннулировать, то должны запросить подтверждение Палаты по запросу президента или парламента.

В него могут входить международные эксперты по правам человека и гражданское общество. Когда они придут к выводу, что положения закона неконституционные и его следует аннулировать, то должны запросить подтверждение Палаты по запросу президента или парламента. Судопроизводство Большой Палаты, как правило, должно быть публичным.

как правило, должно быть КСУ должен иметь возможность определять дополнительные детали процедур в своих собственных правилах.

Венецианская комиссия рекомендует заполнить текущие вакансии в КСУ парламентом и конгрессом судей только после улучшения системы назначений. Для этого срочно нужно создать специальную систему.

С целью деполитизации состава КСУ судьи по депутатской квоте должны избираться квалифицированным большинством.

В Венецианской комиссии отметили, что было бы хорошо, если бы вновь назначенные судьи КСУ прошли международную подготовку толкования конституционных вопросов.

толкования конституционных вопросов. При реформировании КСУ следует проводить с учреждением консультации по всем аспектам. Обратите внимание! Конституционный Суд на закрытом заседании отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях. Такое решение привело к конституционному кризису в Украине. Президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии для оценки ситуации в стране.