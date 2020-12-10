Венецианская комиссия оказалась в неловкой ситуации, поскольку правила европейского конституционализма указывают на то, что решение конституционного контроля необходимо выполнять. В то же время она поняла, насколько нелепым является решение Конституционного суда.

Комиссия предлагает парламенту принять во внимание решение КСУ, чтобы восстановить уголовную ответственность в виде лишения свободы, то есть в определенный способ обойти решение суда. Об этом в эфире 24 канала рассказал генеральный прокурор Украины 2019 – 2020 годов Руслан Рябошапка.

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Венецианская комиссия в своем заключении относительно Конституционного Суда пыталась дать ответ на то, как Украине действовать дальше, отметил бывший генпрокурор. По его словам, в комиссии предлагают парламенту принять во внимание международные стандарты, которые предусматривают лишение свободы за недекларирование и ложь в декларациях.

Я не ожидал такого жесткого решения Венецианской комиссии. Поскольку это не в традициях европейских организаций – настолько жестко давать оценку решениям конституционных судов,

– рассказал Рябошапка.

Он отметил, что решение Конституционного суда – абсолютно ничтожное с правовой точки зрения, лучшие эксперты по конституционному праву это подтвердили в заключении. Однако это лишь половина ответа Венецианской комиссии, сказал бывший генпрокурор.

"Сейчас ожидают проект второй части, где будут оценивать ситуацию с судьями КСУ, однако некий намек уже прозвучал. В частности эксперты говорили о том, что КСУ взял на себя полномочия парламента, что является признаком узурпации власти", – отметил эксперт.

Он предположил, что комиссия не поддерживает перезагрузку суда тем способом, который предложил президент Украины. В то же время они были бы не против, если бы оценку действиям судей Конституционного суда предоставили органы уголовной юстиции, в случае соответствующей оценки – произойдет перезагрузка, сказал Рябошапка.

Обратите внимание! Венецианская комиссия опубликовала срочные выводы относительно ситуации с Конституционным Судом. В комиссии призвали к восстановлению антикоррупционного законодательства.

Возврат ответственности по декларациям

На самом деле парламент, по словам генпрокурора Украины 2019 – 2020 годов, не вернул того, что было фактически уничтожено решением КСУ 27 октября. Поскольку то моральное осуждение, которое предусмотрено Уголовным кодексом как мера наказания, не является достаточным для того, чтобы сдерживать чиновников скрывать свои активы, отметил он.

Поэтому и Венецианская комиссия, ссылаясь на практику группы государств Совета Европы рекомендовала восстановить лишение свободы как меру наказания, чтобы режим электронного декларирования был эффективным,

– сообщил Руслан Рябошапка.

Он подчеркнул, что компромиссный закон, который приняли в парламенте, должен быть ветирован Зеленским. "Президент должен на основе Венецианской комиссии предложить свои предложения, а парламент должен немедленно их рассмотреть и одобрить – так будет восстановлен статус КВО, который существовал до 27 октября", – отметил бывший глава Генпрокуратуры.

Венецианская комиссия, по словам Рябошапки, заверила, что законодательство соответствует международным стандартам и Конституции, а КСУ абсолютно некачественно толковал законодательство.

Скандал вокруг КСУ: главное

27 октября КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях.

Впоследствии президент Украины подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ, а доступ к декларациям восстановили.

На соответствующую ситуацию отреагировали и в ЕС – антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором предложил восстановить права НАПК, которые отменил КСУ

Недавно Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ.

Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала