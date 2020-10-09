В Париже на сессии Европейской комиссии "За демократию через право" утвердили отчет по судебному закону. Он определяет важные аспекты деятельности Верховного суда и органов судебного управления.

В заключении Венецианской комиссии указано, что в течение последних лет судебная система в Украине изменилась, передает "Зеркало недели".

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В документе указано, что в Украине из-за отсутствия целостного подхода были приняты законодательные акты, которые не были достаточно реформированы. Согласно отчету, это было следствием некачественной работы над законами, поэтому и не удивительно, что некоторые из них признавали неконституционными. Также в заключении указано, что важной проблемой является плохая реализация уже принятых законов. Это происходит из-за коррупции и отсутствия добропорядочности в судебной власти.

Серьезной проблемой, с которой сталкивается украинское судопроизводство, является огромное количество вакансий на должностях судей, что связано с нефункционированием Высшей квалификационной комиссии судей,

– говорится в отчете.

Члены Венецианской комиссии также дали рекомендации относительно закона. Там указано, что в соответствии европейским стандартам, уменьшение количества судей Верховного суда, которое планировала украинская власть, не прекратит полномочия его действующих работников. Комиссия поддержала и то, что законопроект предусматривает восстановление состава ВККС, которая будет отбирать судей первой и второй инстанций.

Также в законопроекте говорится о том, что Высшая квалификационная комиссия судей подчиняется Высшему совету правосудия. Однако, как указано в документе, отношения между этими органами должны решаться исключительно в рамках более широкой реформы. К тому же, члены комиссии поддержали и предложение о создании конкурсной комиссии. Она будет отбирать новых членов ВККС вместе с международными экспертами.