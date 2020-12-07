Венедиктову обязали открыть дело о госизмене Дубинского и Деркача
Печерский суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное производство в отношении нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Дело касается возможной государственной измены.
Активисты обжаловали отказ Венедиктовой открыть дело. Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в фейсбуке. К слову, генпрокурор – единственная, кто может инициировать открытие дела против народных депутатов.
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Мы обжаловали бездеятельность генпрокурора и обратились в Печерский суд с этим вопросом,
– говорится в сообщении организации.
Как отметили в центре, суд таки обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского. Также Венедиктову, вероятно, обязали открыть дело о вероятной лжи в декларациях, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов Дубинского.
В чем дело
- Еще в 2019 году Деркач вместе с Дубинским провели пресс-конференцию. Тогда политики заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, которая связана с Байденом и украинскими общественными организациями.
- Однако информацию политики не подтвердили никакими фактами.
- В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко.
- Нардеп убеждал, что записи получил от журналистов-расследователей, а разговоры записывал будто бы Порошенко.
- В США назвали такие действия вмешательством в выборы. Впоследствии Штаты ввели санкции против Деркача.
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