Печерский суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовное производство в отношении нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Дело касается возможной государственной измены.

Активисты обжаловали отказ Венедиктовой открыть дело. Об этом сообщили на странице Центра противодействия коррупции в фейсбуке. К слову, генпрокурор – единственная, кто может инициировать открытие дела против народных депутатов.

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Мы обжаловали бездеятельность генпрокурора и обратились в Печерский суд с этим вопросом,

– говорится в сообщении организации.

Как отметили в центре, суд таки обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского. Также Венедиктову, вероятно, обязали открыть дело о вероятной лжи в декларациях, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов Дубинского.

Обратите внимание! Ранее Венедиктова отказывалась возбуждать дело о госизмене нардепов. Генпрокурор утверждала, что Центр якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

В чем дело