Генеральная прокурор Ирина Венедиктова хочет, чтобы Верховная Рада не могла отправить ее в отставку по политическим мотивам. Она бы хотела, чтобы в парламенте проголосовали за законопроект, который мог бы обеспечить это.

Она считает, что такая идея может быть поддержана. Об этом Венедиктова рассказала в программе "VIP с Натальей Мосейчук".

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У меня есть хорошая идея... Законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал Рады, а парламент поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителей НАБУ и САП,

– заявила она.

Венедиктова отметила, что, "когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".

Этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана,

– добавила она.

Заметим, что недавно Кабинет Министров Украины поддержал изменения в антикоррупционное законодательство, которыми, в частности, предоставил Верховной Раде полномочия уволить директора НАБУ.