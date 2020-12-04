Венедиктова хочет, чтобы в Раде проголосовали за законопроект, который запретит ее увольнять
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова хочет, чтобы Верховная Рада не могла отправить ее в отставку по политическим мотивам. Она бы хотела, чтобы в парламенте проголосовали за законопроект, который мог бы обеспечить это.
Она считает, что такая идея может быть поддержана. Об этом Венедиктова рассказала в программе "VIP с Натальей Мосейчук".
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У меня есть хорошая идея... Законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал Рады, а парламент поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителей НАБУ и САП,
– заявила она.
Венедиктова отметила, что, "когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".
Этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана,
– добавила она.
Заметим, что недавно Кабинет Министров Украины поддержал изменения в антикоррупционное законодательство, которыми, в частности, предоставил Верховной Раде полномочия уволить директора НАБУ.
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