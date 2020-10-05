Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может переехать на государственную дачу в Конча-Заспу. Дело в том, что на днях она пообещала выехать из президентской резиденции на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица".

О вероятном переезде Венедиктовой пишет Bihus.Info со ссылкой на собственные источники. Для генерального прокурора якобы готовят другую государственную дачу – в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Ранее Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: что об этом известно

Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. Этот дом относится ко 2 классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2 350 гривен 46 копеек. Площадь дома, который якобы передают Венедиктовой, составляет 129,2 метра квадратных.



Новая госдача, в которой может поселиться Венедиктова



Госдача, в которой может поселиться Венедиктова

Журналисты посчитали, что аренда этого дома обойдется семье генпрокурора в 303 тысячи гривен в год, то есть чуть более 25 тысяч гривен в месяц.

За такую цену можно арендовать двухкомнатную квартиру в центре столицы.

В случае с арендой на территории ДУСовской "Конча-Заспы" говорится о целом отдельном доме в закрытом комплексе фактически посреди леса, круглосуточной бесплатной государственной охране и собственном пляже,

– говорится в расследовании.

Впрочем, окончательную стоимость аренды дома можно будет увидеть лишь в договоре, если переезд таки состоится.

Кроме основного дома на территории участка есть еще одно помещение – меньший по размеру домик. Это может быть баня или гараж, или даже дом для гостей.



Документ, попавший в распоряжение журналистов

Интересно, что в документах, которые есть в распоряжении журналистов-расследователей, об этом помещении не упоминается.

Обратите внимание! На территории Конча-Заспы в нескольких сотнях метров от дома №79 расположена резиденция Владимира Зеленского.

Что известно о настоящем месте жительства Венедиктовой: