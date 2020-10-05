Венедиктова может переехать на другую госдачу, ближе к Зеленскому, – СМИ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может переехать на государственную дачу в Конча-Заспу. Дело в том, что на днях она пообещала выехать из президентской резиденции на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица".
О вероятном переезде Венедиктовой пишет Bihus.Info со ссылкой на собственные источники. Для генерального прокурора якобы готовят другую государственную дачу – в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.
Ранее Венедиктова переехала в президентскую резиденцию в Пуще-Водице: что об этом известно
Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. Этот дом относится ко 2 классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2 350 гривен 46 копеек. Площадь дома, который якобы передают Венедиктовой, составляет 129,2 метра квадратных.
Новая госдача, в которой может поселиться Венедиктова
Госдача, в которой может поселиться Венедиктова
Журналисты посчитали, что аренда этого дома обойдется семье генпрокурора в 303 тысячи гривен в год, то есть чуть более 25 тысяч гривен в месяц.
За такую цену можно арендовать двухкомнатную квартиру в центре столицы.
В случае с арендой на территории ДУСовской "Конча-Заспы" говорится о целом отдельном доме в закрытом комплексе фактически посреди леса, круглосуточной бесплатной государственной охране и собственном пляже,
– говорится в расследовании.
Впрочем, окончательную стоимость аренды дома можно будет увидеть лишь в договоре, если переезд таки состоится.
Кроме основного дома на территории участка есть еще одно помещение – меньший по размеру домик. Это может быть баня или гараж, или даже дом для гостей.
Документ, попавший в распоряжение журналистов
Интересно, что в документах, которые есть в распоряжении журналистов-расследователей, об этом помещении не упоминается.
Что известно о настоящем месте жительства Венедиктовой:
- Недавно Ирина Венедиктова поселилась в государственной резиденции в Пуще-Водице.
- Об этом сообщил нардеп Гео Лерос и рассказал: генпрокурор платит меньше трети от необходимой суммы, остальные средства берет из бюджета.
- Для переезда Венедиктова якобы обратилась к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой утвердить постановление, которое позволяло бы ей официально жить в госрезиденции.
- После того, как информация попала в СМИ, Венедиктова сделала заявление. Мол, этот ее переезд временный и совершенный из соображений безопасности.