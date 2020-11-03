В Офисе генпрокурора решили не возбуждать дело против нардепов Деркача и Дубинского. Ранее активисты Центра противодействия коррупции обращались с соответствующим заявлением о преступлении этих парламентариев.

Дело в том, что Деркач и Дубинский во время совместной пресс конференции заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями. Поскольку эта информация не была подтверждена никакими фактами, Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора по поводу этих нардепов. Теперь им поступил ответ.

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Генпрокурорка Венедиктова отказалась открывать производство из-за того, что ГПК якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

Мы предоставили конкретные факты относительно возможного совершения преступления и Деркачем, и Дубинский. Хочется напомнить Венедиктовой, что ГПК – не орган расследования, и не может предоставлять результаты прослушок и экспертиз. Это как раз работа органов следствия, но для этого нужно зарегистрировать уголовное производство. Венедиктова это саботирует, пока российский агент Деркач подрывает безопасность Украины. А Дубинский в угоду Коломойскому ему способствует,

– заявил юрист ГПК Денис Свириденко.

Антикоррупционеры отметили, что эта ситуация еще раз доказывает фейковость отмены депутатской неприкосновенности, поскольку полномочия для открытия дел в отношении депутатов и объявления им подозрений имеет исключительно генпрокурор.

Что этому предшествовало:

В мае народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

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Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще трех граждан России. Активы граждан с санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.

Андрей Деркач назвал санкции местью и анонсировал пресс-конференцию о якобы новых расследованиях коррупции в США. Интересно, что его страницу в фейсбуке заблокировали тоже из-за влияния на выборы в США.