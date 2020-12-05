Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала уголовные производства против пятого президента и действующего нардепа Петра Порошенко. По ее словам, это не политические преследования.

Детали заявления Венедиктовой по делам против Порошенко

Как отметила руководительница Офиса генпрокурора, президент Зеленский, пожалуй, является первым президентом, который не открывает дела против своих врагов, не закрывает против друзей и не фальсифицирует. Такое заявление Венедиктова сделала в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" .

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Мне кажется, что господин Порошенко понимать, что он – такой же, как и другие господа. И здесь точно не говорится о политическом преследовании. Потому что много дел было открыто непосредственно по решению судов,

– подчеркнула генпрокурор.

По ее словам, в Офисе генпрокурора посмотрят, как будут эти дела расследовать. Ведь делами по Порошенко занимаются различные органы – "и ГБР расследует, и НАБУ расследует".

Также Венедиктова отреагировала на вопрос, не окажутся ли дела по Порошенко политическим мыльным пузырем, который лопнет.

"Мне кажется, что вопрос просто мыльных пузырей отошел. За такие вещи наступает уголовная ответственность. Если бы я не считала возможным подписать это подозрение, я бы его не подписывала. Но у меня есть и профессиональная компенсация... Давайте вспомним, когда мы слышали о пленках Байдена – Порошенко", – отметила генеральный прокурор.

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Дела против Порошенко: что известно

Недавно СБУ открыла 15 новых уголовных производств.

В чем подозревают Порошенко

Посягательство на территориальную целостность.

Свержение конституционного строя.

Захват государственной власти.

Государственная измена.

Присвоение собственности.

Финансирование терроризма.

Вмешательство в работу электронно-вычислительных машин компьютерных сетей.

До этого ГБР расследовало не менее 15 дел. Большинство ходатайств подал один из руководителей администрации беглого президента Януковича – Андрей Портнов.

О каких делах говорится

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив , что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

, что привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти. Захват госвласти и подделка официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте. Вероятная потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.

из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну. Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы). Незаконное задержание Михеила Саакашвили и последующее незаконное выдворение его за пределы Украины.

и последующее незаконное выдворение его за пределы Украины. Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

через госграницу в Молдову. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области о зачислении земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к земелям запаса госсобственности.

председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области о зачислении земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к земелям запаса госсобственности. Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время продажи ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском". Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой". Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".

имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест". Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановка, вероятно, незаконных решений по изменению порядка проведения конкурса.

на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановка, вероятно, незаконных решений по изменению порядка проведения конкурса. Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты. Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".

Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка". Возможная госизмена через Минские соглашения. Порошенко якобы достигал договоренности о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.

Кроме того, имя Порошенко фигурирует в делах по:

обстоятельствам законности снятия информации во время проведения международных переговоров,

незаконного перемещения через границу 43 картин,

возможного незаконного прослушивания его разговоров с бывшим вицепрезидентом США Джозефом Байденом.

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