Программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", вероятно, проверяют на наличие преступлений. Такое поручение якобы дала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Что известно о проверке

Соответствующую проверку осуществляет Офис Генпрокурора. Об этом говорится в копии распоряжения Венедиктовой, сообщает "Буквы".

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В документе отметили, что информация правоохранителей, обращения граждан и журналистские расследования свидетельствуют о неединичных нарушениях закона и злоупотреблениях во время закупок.

Поэтому Венедиктова якобы порекомендовала прокурорам обратить "особое внимание на законность использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство".

Обратите внимание! На ремонт и строительство дорог из коронавирусного фонда выделили около 13 миллиардов гривен.

Программу проверят с начала 2019 года. Впоследствии отчет пришлют в Офис Генпрокурора. К слову, по информации издания, что именно нужно проверить, вместили в 11 страниц.

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Что такое "Большая стройка"? Программа Зеленского, которая имеет целью развитие инфраструктуры Украины. Согласно ей, должны построить и отреконструировать 6,5 тысячи километров дорог, а также возвести школы, садики, амбулатории и тому подобное.



Распоряжение Венедиктовой / Фото "Буквы"