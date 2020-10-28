Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала сотрудничество с НАБУ, заявив, что реализация задач происходит ежедневно. Кроме того, она поделилась ожиданиями, что САП получит нового руководителя до 9 декабря 2020 года.

Пока идет конкурсный отбор Специализированной антикоррупционной прокуратурой руководит сама генпрокурор. Об этом Ирина Венедиктова рассказала в интервью ТСН.

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Она выразила надежду, что САП получит нового руководителя по результатам конкурса уже до 9 декабря. Именно тогда отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Я понимаю, что этот человек должен быть со стержнем. Он должен уметь делать свою работу, когда на него оказывается огромное давление – не только со стороны гражданского общества и масс-медиа, но и с определенных государственных институтов,

– заявила генпрокурор.

Кроме того, она прокомментировала и сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро, подчеркнув, что оно продолжается, а его качество четко заметно на совещаниях.

"В любом случае у нас стоят результаты, к которым мы стремимся, реализации проходят каждый день. Сейчас мне давать оценку руководителю органа – это дестабилизация всего бюро. Я не могу себе этого позволить", – заверила Ирина Венедиктова.