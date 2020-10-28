Венедиктова прокомментировала сотрудничество с НАБУ и не стала критиковать Сытника
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала сотрудничество с НАБУ, заявив, что реализация задач происходит ежедневно. Кроме того, она поделилась ожиданиями, что САП получит нового руководителя до 9 декабря 2020 года.
Пока идет конкурсный отбор Специализированной антикоррупционной прокуратурой руководит сама генпрокурор. Об этом Ирина Венедиктова рассказала в интервью ТСН.
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Она выразила надежду, что САП получит нового руководителя по результатам конкурса уже до 9 декабря. Именно тогда отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
Я понимаю, что этот человек должен быть со стержнем. Он должен уметь делать свою работу, когда на него оказывается огромное давление – не только со стороны гражданского общества и масс-медиа, но и с определенных государственных институтов,
– заявила генпрокурор.
Кроме того, она прокомментировала и сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро, подчеркнув, что оно продолжается, а его качество четко заметно на совещаниях.
"В любом случае у нас стоят результаты, к которым мы стремимся, реализации проходят каждый день. Сейчас мне давать оценку руководителю органа – это дестабилизация всего бюро. Я не могу себе этого позволить", – заверила Ирина Венедиктова.
Что было раньше?
После прихода в Офис генерального прокурора в Ирины Венедиктовой постоянно возникали конфликты с председателями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким. Для последнего он закончился увольнением.
Кроме того, в перипетиях вокруг возможной отставки Сытинка активисты обвиняют олигархов, которым тот якобы не нравится. Привязывают сюда и генерального прокурора.