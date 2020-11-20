Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана. Руководительница Офиса генпрокурора отметила, что сейчас идет расследование по 60 уголовным производствам, а с начала 2020 года подозрение объявили 37 людям.

К годовщине начала революции Достоинства глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором рассказала о результатах расследований дел Майдана, сообщает 24 канал.

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Начатые уголовные производства

По ее словам, прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных производствах. Они в целом охватывают более 4 300 правонарушений.

Кроме того, в судах первой инстанции прокуроры обеспечивают поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек.

Объявленные в 2020 году подозрения

Венедиктова рассказала, что с начала года подозрение объявили 37 людям:

26 правоохранителям, в частности, 2 прокурорам и 10 следователем;

3 судьям;

8 гражданским лицам.

Избранные меры пресечения

Судьи избрали меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых:

22 бывшие правоохранители;

4 бывшие высокопоставленные чиновники;

1 гражданское лицо.

Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, в частности, президенту-беглецу Виктору Януковичу и другим должностным лицам.

Прокуроры также получили разрешение суда на осуществление специального предварительного расследования в отношении 5 бывших сотрудников "Беркута".

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Направленные в суд дела

В 2020 году, по данным генпрокурора, прокуроры направили в суд 19 обвинительных актов в отношении 25 человек. Среди них 6 судей, 13 правоохранителей, в частности, 2 следователей, а также 6 гражданских лиц.

С начала расследования Офис генпрокурора направил в целом 110 обвинительных актов в отношении 206 человек. Сейчас вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 21 человека.

Кроме того, при процессуальном руководстве прокуроров областных прокуратур, в производствах этой категории направлено в суд 106 обвинительных актов в отношении 123 человек. В силу вступили приговоры в отношении 24 человек.

Венедиктова о результатах расследования дел Майдана: смотрите видео