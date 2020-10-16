Глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова съехала с президентской резиденции в Пуще-Водице. Где теперь будет проживать генпрокурор – неизвестно.

Об этом заявили в Офисе генпрокурора, сообщает издание "Украинские новости". Там объяснили, что Венедиктова сменила жилье, ведь давала такое обещание.

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"Да, она переехала, как и обещала", – отметили в ведомстве. В то же время там не рассказали, где теперь будет проживать генпрокурор.

Повлияло публичное давление, – юрист

Юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань заверила, что на Венедиктову повлияло публичное давление. Дело в том, что Венедиктова якобы платила за аренду госдачи значительно меньше, чем кто-либо другой. По словам юристки, такие льготы являются признаками подарка, а за это можно получить протокол об административном нарушении.

Справка. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" в своем расследовании выяснили, что Венедиктова арендовала государственную резиденцию за втрое дешевыми ценами. К такому выводу пришли, проанализировав стоимость аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.

"Как по мне, это и стало причиной переезда. Она понимает последствия этой истории для себя. В дальнейшем и будет менять документы, и что-то будет доплачивать для того, чтобы не получить историю протокола, которая может стать серьезным пятном для ее репутации", – заявила Щербань.

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