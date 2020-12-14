Венедиктова вошла в состав прокуроров группы "Приват": что известно
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав прокуроров в отношении группы "Приват". Все для того, чтобы активизировать 3 основных производства по этому делу.
Дела группы "Приват" можно и нужно активизировать. Об этом Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в фейсбуке.
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По ее словам, по этим делам уже провели много эффективных рабочих встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ.
Уже сегодня вошла в состав группы прокуроров в 3 основных производствах,
– заявила Венедиктова.
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Генпрокурор отметила, что ей удалось найти взаимопонимание с "коллегами". Как отметила Венедиктова, им удалось обдумать следующие шаги, поэтому их выполнят в ближайшее время.
Дело "Приватбанка": коротко
- В 2016 году Украина национализировала "Приватбанк" и сделала его государственным. Тогда НБУ учреждение неплатежеспособной.
- Для того, чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализации более чем 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали национализацию учреждения незаконным.
- В октябре 2019 "Приватбанк" выиграл в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
- Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Коломойский пытается повлиять на расследование дела "Приватбанка" через подконтрольных ему нардепов.
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