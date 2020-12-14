Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав прокуроров в отношении группы "Приват". Все для того, чтобы активизировать 3 основных производства по этому делу.

Дела группы "Приват" можно и нужно активизировать. Об этом Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в фейсбуке.

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По ее словам, по этим делам уже провели много эффективных рабочих встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ.

Уже сегодня вошла в состав группы прокуроров в 3 основных производствах,

– заявила Венедиктова.

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Генпрокурор отметила, что ей удалось найти взаимопонимание с "коллегами". Как отметила Венедиктова, им удалось обдумать следующие шаги, поэтому их выполнят в ближайшее время.

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