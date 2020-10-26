Генпрокурор Ирина Венедиктова 26 октября провела совещание с руководством НАБУ и САП. Во время встречи чиновники обсуждали посадки топ-коррупционеров, которые требует общество.

О чем было совещание

Генпрокурор подчеркнула необходимость привлечения к ответственности топ-коррупционеров. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Директор НБУ Артем Сытник заверил, что работа органов оживилась, поскольку в этом году Высший антикоррупционный суд Украины начал принимать первые решения. Сейчас уже есть 10 приговоров с реальным лишением свободы, среди которых судьи, работники прокуратуры и СБУ.

Венедиктова недовольна работой правоохранителей

Однако Венедиктова подчеркнула, что неудовлетворительно оценивает работу правоохранителей по борьбе с коррупцией. По ее словам, основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы – НАБУ и САП.

Кроме того генпрокурор отметила, что в некоторых производствах следствие продолжается в течение многих лет. Сейчас во многих громких делах, где фигурантами являются высокопоставленные чиновники, продолжается ознакомление с материалами.

Венедиктова добавила, что некоторые производства должны направить в суд до конца года.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Однако в октябре глава государства отметил, что от главы офиса генпрокурора нужны шаги, в частности, обещанные посадки. Поэтому президент подчеркнул, что "дает время" Венедиктовой до конца года.

Совещание Венедиктовой с НАБУ и САП / Фото офиса Генпрокурора

Венедиктова провела совещание с антикоррупционными органами / Фото офиса Генпрокурора