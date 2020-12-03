Расследование катастрофы самолета АН-26 и гибель 26 военнослужащих находится на завершающем этапе. Вероятно, вскоре общество получит ответы относительно него.

Уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним находится на особом контроле. Об этом заявила Ирина Венедиктова во время визита в специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Краматорске, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По этому делу, кроме первоочередных следственных действий, допрошено 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз,

– сообщила Венедиктова.

Обратите внимание! 28 октября правительственная комиссия по расследованию причин крушения самолета Ан-26 на Харьковщине озвучила официальные причины аварии. Среди них недостаточная подготовка экипажа и системные нарушения в выполнении полетов.

Авиакатастрофа АН-26: что надо знать

Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.

Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 вблизи города Чугуев – неподалеку от аэродрома, возле Ростовской трассы. После этого самолет загорелся.

На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате авиакатастрофы на месте погибли 25 человек, один курсант скончался в больнице из-за ожогов. Одному из курсантов удалось выжить.

Главное об авиакатастрофе под Харьковом / Инфографика 24 канала