Венедиктова заявила о завершающем этапе расследования авиакатастрофы АН-26
Расследование катастрофы самолета АН-26 и гибель 26 военнослужащих находится на завершающем этапе. Вероятно, вскоре общество получит ответы относительно него.
Уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним находится на особом контроле. Об этом заявила Ирина Венедиктова во время визита в специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Краматорске, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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По этому делу, кроме первоочередных следственных действий, допрошено 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз,
– сообщила Венедиктова.
Авиакатастрофа АН-26: что надо знать
- Вечером 25 сентября в 2 километрах от военного аэропорта Чугуева разбился военный самолет Ан-26.
- Он упал при заходе на посадку примерно в 20:45 вблизи города Чугуев – неподалеку от аэродрома, возле Ростовской трассы. После этого самолет загорелся.
- На борту находились 27 человек, в том числе курсанты университета имени Кожедуба и офицеры. Они выполняли учебно-тренировочный полет.
- В результате авиакатастрофы на месте погибли 25 человек, один курсант скончался в больнице из-за ожогов. Одному из курсантов удалось выжить.
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