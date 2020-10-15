Накануне в СМИ появилась информация о том, что Офис генерального прокурора затягивает экстрадицию из Австрии бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка. Именно его и еще 6 человек подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, которые в 2014 году НБУ предоставил ПАО "VAB Банк". Однако в офисе генпрокурора заявили, что сейчас рассматривают ходатайство по этому делу.

Позиция Офиса генпрокурора

Офис генпрокурора является центральным органом Украины по вопросам экстрадиции, который стремится не допускать незаконного лишения свободы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ОГ.

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В органе отметили, что именно по такому принципу ОГ и рассматривает ходатайство НАБУ по делу о выдаче Бахматюка.

Офис Генерального прокурора, в случае соответствия всех документов нормам УПК Украины и международных договоров, обеспечит дальнейшее направление ходатайства о выдаче подозреваемого в компетентные органы иностранного государства,

– говорится в сообщении.

Что об этом говорит сам Бахматюк

Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк традиционно отвергает все обвинения, а "информацию от источников в правоохранительных органах" он назвал "сознательным сливом от НАБУ в СМИ".

Цель этого "слива": давление на генпрокурора Венедиктову с целью заставить ее принять незаконное решение. Мы находимся в ситуации, когда следственные органы и ВАКС руководствуются не духом и буквой закона, а тактикой двойных стандартов,

– отметил Бахматюк.

Также олигарх считает, что сообщения о возможном блокировании розыска "имеют целью отвлечь внимание от неэффективности и заангажированности НАБУ".

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