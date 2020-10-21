Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы. Во время встречи генпрокурорка пожаловалась западным партнерам Украины, что украинские прокуроры оказались под угрозой независимости из-за низких зарплат.

О встрече Ирины Венедиктов с представителями Совета Европы уведомляет Офис генарального прокурора Украины.

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Кроме руководительницы украинской прокуратуры, во встрече приняли участие трое представителей Совета Европы:

Верена Тейлор – директор программ Гендиректората программ СЕ,

Елена Литвиненко – временная председательница Офиса СЕ в Украине,

Натиа Джапаридзе – менеджеру проекта Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции в Украине.

В ходе рабочей встречи Ирина Венедиктова пожаловалась, что гарантия независимости украинских прокуроров оказалась под угрозой независимости. Мол, все из-за низких зарплат, заложенных в госбюджете на 2021 год.

Кроме этого, Венедиктова похвасталась проведением переаттестации в областных прокуратурах. Мол, это удалось сделать даже в период пандемии, не останавливая никакие процессы.

Таким образом сейчас работают 26 областных прокуратур и 4 специализированных в военной и оборонной сферах в регионах. На прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности,

– рассказала генпрокурорка.

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