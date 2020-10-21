Венедиктова пожаловалась Совету Европы на низкие зарплаты украинских прокуроров
Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова провела встречу с представителями Совета Европы. Во время встречи генпрокурорка пожаловалась западным партнерам Украины, что украинские прокуроры оказались под угрозой независимости из-за низких зарплат.
О встрече Ирины Венедиктов с представителями Совета Европы уведомляет Офис генарального прокурора Украины.
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Кроме руководительницы украинской прокуратуры, во встрече приняли участие трое представителей Совета Европы:
- Верена Тейлор – директор программ Гендиректората программ СЕ,
- Елена Литвиненко – временная председательница Офиса СЕ в Украине,
- Натиа Джапаридзе – менеджеру проекта Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции в Украине.
В ходе рабочей встречи Ирина Венедиктова пожаловалась, что гарантия независимости украинских прокуроров оказалась под угрозой независимости. Мол, все из-за низких зарплат, заложенных в госбюджете на 2021 год.
Кроме этого, Венедиктова похвасталась проведением переаттестации в областных прокуратурах. Мол, это удалось сделать даже в период пандемии, не останавливая никакие процессы.
Таким образом сейчас работают 26 областных прокуратур и 4 специализированных в военной и оборонной сферах в регионах. На прошлой неделе их руководители отчитывались о первом месяце своей деятельности,
– рассказала генпрокурорка.
Какую зарплату прокуроров заложили в госбюджет
- Проект государственного бюджета определяет, что зарплаты прокуроров приравняют к прожиточному минимуму. Рядовой прокурор окружной прокуратуры будет получать 20 минимумов в месяц, а это – 43 тысячи 780 гривен.
- Остальные прокуроры будут получать еще больше. Например, работник Офиса Генпрокуратуры будет получать 56 тысяч 914 гривен, а генеральный прокурор – 74 тысячи 426 гривен.
- При этом у госслужащих, включая прокуроров, предусмотрены различные надбавки – за выслугу лет, интенсивность труда, ежемесячные надбавки и тому подобное. Они могут превышать сам ежемесячный оклад.