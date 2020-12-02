Венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье "гражданской войной"
Венгерские депутаты в Европарламенте заявили о "гражданской войне" на Закарпатье. Так политики охарактеризовали обыски Службы безопасности Украины в фондах нацменьшинств Венгрии.
Какая реакция венгерских евродепутатов на обыски
Политики осудили обыски и увидели в них "гражданскую войну". Об этом заявили депутаты Европарламента от партии "Фидес" и Христианской народно-демократической партии, сообщает kiszo.net.
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Они считают, что обыски были якобы политически мотивированными и намеревались запугать нацменьшинства.
В ассоциированной стране ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие случаи недопустимы,
– убеждают венгерские евродепутаты.
Кроме того, политики призвали включить вопрос в повестку дня декабрьского пленарного заседания.
Что известно о конфликте между Украиной и Венгрией
- Ранее Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за того, что те занимались агитацией на местных выборах.
- В Венгрии довольно резко отреагировали на запрет и намекнули, что не будут поддерживать Украину по интеграции в ЕС.
- Затем СБУ провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии на Закарпатье. Следствие утверждает, что фонд вел подрывную деятельность в пользу Будапешта.
- Глава МИД Венгрии попросил ОБСЕ направить миссию на Закарпатье.
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