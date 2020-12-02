Венгерские депутаты в Европарламенте заявили о "гражданской войне" на Закарпатье. Так политики охарактеризовали обыски Службы безопасности Украины в фондах нацменьшинств Венгрии.

Какая реакция венгерских евродепутатов на обыски

Политики осудили обыски и увидели в них "гражданскую войну". Об этом заявили депутаты Европарламента от партии "Фидес" и Христианской народно-демократической партии, сообщает kiszo.net.

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Они считают, что обыски были якобы политически мотивированными и намеревались запугать нацменьшинства.

В ассоциированной стране ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие случаи недопустимы,

– убеждают венгерские евродепутаты.

Кроме того, политики призвали включить вопрос в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

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