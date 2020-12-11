Перевозил через границу с Украиной контрабанду: венгерского экс-депутата исключили из партии
Венгерского экс-депутата Жолта Легиня исключили из партии социалистов. Все потому, что 10 декабря украинские пограничники задержали экс-чиновника с контрабандой сигарет.
Представители венгерских социалистов уже заявили, Легинь покинул все партийные должности. Кроме того, сейчас партия инициировала аннулирование его дипломатического паспорта. Об этом сообщает Telex.
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Венгерские СМИ сообщают, что Легинь занимал должность вице-президента региональной ассоциации партии округа Саболч-Сатмар-Берег и возглавлял нацсовет партии по вопросам этики и дисциплины.
Детали инцидента
- Легиня с контрабандой задержали в пункте пропуска "Лужанка" на границе Украины и Венгрии.
- Экс-депутат пытался пересечь границу на автомобиле Seat.
- В багажнике автомобиля пограничники обнаружили сигареты без акцизных марок с пометкой "For duty free only"
Задержание Легиня: смотрите видео
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