Венгрия не планирует ответные меры, – посол об инциденте с должностным лицом на границе
Чиновника из Венгрии Иштвана Грежу утром 24 ноября не пустили на Закарпатье. По словам посла, венгерская сторона не планирует ответные меры на это решение.
О возможной реакции на этот инцидент в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Венгрии Иштван Ийдярто.
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По его словам, речь не идет о подготовке ответа за запрет. Дипломат заверил, что Грежа направился в Ньиредьхазуиз-за финансовых проблем, которые возникли у украинской кафедры, а также других кафедр университета.
Я позвонил ему (Греже – 24 канал). Возвращаясь с границы, он отправился в университет Ньиредьхазы, потому что у кафедры возникли настоящие проблемы, как и у других кафедр, в частности из-за коронавируса,
– рассказал Ийдярто.
Он добавил, что кафедры нуждаются в дополнительном финансировании. "Поскольку это очень популярное направление обучения, Грежа с радостью помогает университету преодолеть эти финансовые проблемы", – добавил венгерский посол.
Чиновнику Венгрии запретили въезд в Закарпатье: коротко
- Утром 24 ноября Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужанка" на Закарпатье. Пограничники не позволили ему попасть в Украину. Причина – вмешательство венгерского правительства в местные выборы.
- О запланированном визите чиновника знала украинская сторона. Вероятно, Венгрии из неофициальных источников было известно, что чиновнику с недавних пор запретили въезд в Украину.
- Примерно час Иштван Грежа ждал, а потом вернулся в Венгрию.
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