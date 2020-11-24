Чиновника из Венгрии Иштвана Грежу утром 24 ноября не пустили на Закарпатье. По словам посла, венгерская сторона не планирует ответные меры на это решение.

О возможной реакции на этот инцидент в комментарии "Европейской правде" рассказал посол Венгрии Иштван Ийдярто.

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По его словам, речь не идет о подготовке ответа за запрет. Дипломат заверил, что Грежа направился в Ньиредьхазуиз-за финансовых проблем, которые возникли у украинской кафедры, а также других кафедр университета.

Я позвонил ему (Греже – 24 канал). Возвращаясь с границы, он отправился в университет Ньиредьхазы, потому что у кафедры возникли настоящие проблемы, как и у других кафедр, в частности из-за коронавируса,

– рассказал Ийдярто.

Он добавил, что кафедры нуждаются в дополнительном финансировании. "Поскольку это очень популярное направление обучения, Грежа с радостью помогает университету преодолеть эти финансовые проблемы", – добавил венгерский посол.

Справка. Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

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