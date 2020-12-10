Украинские пограничники на Закарпатье задержали венгерского дипломата, который возвращался на родину. В багажнике микроавтобуса он перевозил большое количество контрабандных сигарет без акцизных марок.

Детали инцидента

Мужчина пытался пересечь границу в пункте пропуска "Лужанка" на автомобиле Seat. Он показал пограничникам паспорт, который не является аккредитованным в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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По результатам проведенного осмотра автомобиля пограничными нарядами, сотрудниками Госпогранслужбы, представителями ГМС с привлечением работников консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружили сигареты без акцизных марок с пометкой "For duty free only",

- рассказали в ведомстве.

Пограничники задержали венгерского дипломата с контрабандой: смотрите видео

По данным журналиста Дмитрия Тужанского, украинские пограничники задержали якобы бывшего венгерского депутата Жолта Легиня.

"Дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006 – 2010 и 2014 – 2018 годы", – заявил Тужанский.



Венгерский дипломат пытался перевести контрабанду через границу / Фото Госпогранслужбы