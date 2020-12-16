Парламент Венгрии 15 декабря принял поправки к конституции страны. Теперь в основном законе будет указано, что семья – это женщина и мужчина, мать и отец. Фактически таким образом венгры установили, что существование однополых пар с детьми – неконституционно.

Поправки к конституции, которые наносят удар по правам ЛГБТ, предложило правительство во главе с премьером Виктором Орбаном. В парламенте же проголосовали 134 депутата за, против – 45, 9 воздержались. Об этом рассказал портал 24.hu.

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Что изменилось в венгерской конституции

Теперь в основном законе Венгрии будет указано, что семья – это женщина и мужчина, мать и отец. Фактически таким образом венгры установили, что существование однополых пар с детьми – неконституционно.

В конституции также закреплено право ребенка на самоопределение пола при рождении. Это автоматически исключает юридическую смену пола тогда, когда ребенок действительно будет способен на самоидентификацию.

Как авторы поправок объяснили их необходимость

Авторы законопроекта о поправках к конституции настаивают, что:

Венгерских детей нужно защитить от "западной идеологии", "психического или биологического вмешательства".

Воспитывать же детей надо по "конституционной идентичности и христианской культуре" Венгрии.

Добавим, что в Венгрии однополые браки не легализовали, но гражданские союзы гомосексуальных пар – разрешены.

Интересный факт: Йожефа Саера, одного из авторов поправок к конституции и члена правящей партии "Фидес", в конце ноября застукали на гей-вечеринке. На этом его карьера в партии Орбана и закончилась.