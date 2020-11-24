В Венгрии обсуждают решение Украины о запрете въезда венгерскому чиновнику Иштвану Греже. В то же время в стране намекнули, каким может быть ответ Киеву.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сам Грежа. Также он подтвердил тот факт, что во вторник 24 сентября не смог попасть в Украину из-за запрета въезда.

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Венгерский политик намекнул на вероятный ответ со стороны Будапешта. Однако добавил, что детали будут позже.

Сейчас обсуждаем сохранение украинского департамента в Ньиредьгазе,

– написал Иштван Грежа.

Вероятно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли в 2017 году в венгерском городе Ньиредьгаза.

Справка. Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра. Он отвечает за развитие сотрудничества между Закарпатьем и областью Саболч-Сатмар-Береги.

Запрет въезда чиновнику Венгрии: коротко