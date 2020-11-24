В Венгрии намекнули на ответ Украине относительно запрета въезда должностному лицу
В Венгрии обсуждают решение Украины о запрете въезда венгерскому чиновнику Иштвану Греже. В то же время в стране намекнули, каким может быть ответ Киеву.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил сам Грежа. Также он подтвердил тот факт, что во вторник 24 сентября не смог попасть в Украину из-за запрета въезда.
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Венгерский политик намекнул на вероятный ответ со стороны Будапешта. Однако добавил, что детали будут позже.
Сейчас обсуждаем сохранение украинского департамента в Ньиредьгазе,
– написал Иштван Грежа.
Вероятно, речь идет о кафедре украинского языка и культуры, которую открыли в 2017 году в венгерском городе Ньиредьгаза.
Запрет въезда чиновнику Венгрии: коротко
- Утром 24 ноября Грежа прибыл в пункт пропуска "Лужанка" на Закарпатье. Тогда украинские пограничники проинформировали его о запрете въезда и не позволили пересечь границу. Причина – вмешательство венгерского правительства в местные выборы.
- О запланированном визите чиновника знала украинская сторона. Вероятно, Венгрии из неофициальных источников было известно, что чиновнику с недавних пор запретили въезд в Украину.
- После примерно часового ожидания Иштван Грежа вернулся в Венгрию.
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