Никто не стремится к гражданской войне на Закарпатье, – посол Венгрии
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто выразил надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье. Зато он рассказал о целях Будапешта в Украине.
В частности, Ийдярто уверяет, что Венгрия не вмешивалась во внутренние дела Украины. Об этом говорится в колонке венгерского посла на "Европейской правде".
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Какие цели Венгрия имеет в Украине
По словам Ийдярто, Будапешт имеет несколько целей в Украине, а именно:
- Развивать добрососедские, политические, трансграничные и экономические отношения, а также отношения между людьми.
- От Украины, в свою очередь, ожидают гарантирования прав венгров, проживающих на Закарпатье, "согласно ранее принятому украинскому законодательству, двусторонним и международным договорам".
Посол также выражает надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.
Также Ийдярто надеется, что "охота на Венгрию в мире и Украине когда-то закончится", ссылаясь на обыски СБУ на Закарпатье и ситуацию с венгерским евродепутатом Йожефом Саером, который ушел в отставку из-за нарушения коронавирусных правил на секс-вечеринке в Брюсселе.
По его словам, Венгрия не доказывала миру, что заинтересована в искусственной дестабилизации Закарпатья, а также подчеркнул: Будапешт не имел и не имеет таких целей.
Что известно о конфликтах между Украиной и Венгрией
- Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за того, что те занимались агитацией на местных выборах.
- В Венгрии довольно резко отреагировали на запрет и намекнули, что не будут поддерживать Украину в интеграции в ЕС.
- Впоследствии СБУ провела обыски в фондах нацменьшинства Венгрии на Закарпатье. Следствие утверждает, что фонд вел подрывную деятельность в пользу Будапешта.
- Еще один конфликт возник после того, как депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье исполнили гимн Венгрии во время заседания.
- Служба безопасности Украины приняла во внимание и этот инцидент.
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