Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто выразил надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье. Зато он рассказал о целях Будапешта в Украине.

В частности, Ийдярто уверяет, что Венгрия не вмешивалась во внутренние дела Украины. Об этом говорится в колонке венгерского посла на "Европейской правде".

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Какие цели Венгрия имеет в Украине

По словам Ийдярто, Будапешт имеет несколько целей в Украине, а именно:

Развивать добрососедские, политические, трансграничные и экономические отношения, а также отношения между людьми.

От Украины, в свою очередь, ожидают гарантирования прав венгров, проживающих на Закарпатье, "согласно ранее принятому украинскому законодательству, двусторонним и международным договорам".

Посол также выражает надежду, что никто не стремится создать ситуацию гражданской войны на Закарпатье.

Также Ийдярто надеется, что "охота на Венгрию в мире и Украине когда-то закончится", ссылаясь на обыски СБУ на Закарпатье и ситуацию с венгерским евродепутатом Йожефом Саером, который ушел в отставку из-за нарушения коронавирусных правил на секс-вечеринке в Брюсселе.

По его словам, Венгрия не доказывала миру, что заинтересована в искусственной дестабилизации Закарпатья, а также подчеркнул: Будапешт не имел и не имеет таких целей.

Обратите внимание! Ранее венгерские депутаты в Европарламенте заявили о "гражданской войне" на Закарпатье. Так политики охарактеризовали обыски Службы безопасности Украины в фондах нацменьшинства Венгрии. Они считают, что обыски были якобы политически мотивированными и намеревались запугать нацменьшинство.

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