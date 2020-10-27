В Венгрии отреагировали на решение Украины запретить въезд двум высокопоставленным венгерским чиновникам из-за агитации на местных выборах. В МИД Венгрии назвали это жалким и бессмысленным.

Какова реакция Венгрии

В Венгрии утверждают, что Киев предпринял "недружественные шаги" в отношении Будапешта, вызвав посла и запретив въезд двум чиновникам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, обнародованном на своей странице в фейсбуке.

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Этим Украина дает сигнал, что она отказывается от поддержки Венгрией ее усилий по евроатлантической интеграции,

– сказал Сийярто.

Кроме этого, Сийярто поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине. Министр уверяет, что мнение венгров на Закарпатье должны принять во внимание.

Чему этому предшествовало

В день местных выборов, 25 октября, Сийярто призвал украинских венгров проголосовать за одну из партий на Закарпатье – "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Министр также призвал поддержать на выборах мэра Берегового действующего городского голову, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

После этого украинский МИД отметил "прямое вмешательство" Будапешта в выборы.

26 октября в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Ему вручили ноту протеста.

Смотрите видеообращение министра МИД Венгрии: