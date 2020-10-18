Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил на слова кандидата в президенты США Джо Байдена об усилении тоталитарных режимов. В частности он напомнил политику о "давлении на Украину", которую тот якобы осуществлял и роль его сына Хантера в комании Burisma.

Так, Сийярто записал видеообращение на своей фейсбук-странице. Он назвал слова Байдена в отношении Польши и Венгрии "полностью ложными и недостойными" и также добавил, что американские демократы постоянно прибегают к "поучениям и обвинениям" относительно правительств стран Центральной Европы.

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Отдельно Сийярто вспомнил о "делах Байдена в Украине".

Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Шокина – 24 канал), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике фактически остановились,

– заявил венгерский министр.

Что известно о словах Байдена, на которые так остро отреагировали в Будапеште

Байден вспомнил Венгрию и Польшу, когда критиковал позицию своего соперника Дональда Трампа в отношении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, и усиление тоталитарных режимов в мире – и этот президент (Трамп – 24 канал) поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным..." – дословно сказал Байден.

Обратите внимание! Очевидно, Сийярто обратил внимание на так называемые "пленки Порошенко", где на одной из записей пятый украинский президент обсуждал с Байденом отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Заметим, что в США Деркач попал под действие санкций, его считают прокремлевским агентом и обвиняют во вмешательстве в выборы.