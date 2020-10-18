В Венгрии возмутились из-за слов Байдена в их сторону и втянули в спор Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил на слова кандидата в президенты США Джо Байдена об усилении тоталитарных режимов. В частности он напомнил политику о "давлении на Украину", которую тот якобы осуществлял и роль его сына Хантера в комании Burisma.
Так, Сийярто записал видеообращение на своей фейсбук-странице. Он назвал слова Байдена в отношении Польши и Венгрии "полностью ложными и недостойными" и также добавил, что американские демократы постоянно прибегают к "поучениям и обвинениям" относительно правительств стран Центральной Европы.
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Отдельно Сийярто вспомнил о "делах Байдена в Украине".
Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора (Шокина – 24 канал), и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике фактически остановились,
– заявил венгерский министр.
Что известно о словах Байдена, на которые так остро отреагировали в Будапеште
Байден вспомнил Венгрию и Польшу, когда критиковал позицию своего соперника Дональда Трампа в отношении президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
"Вы можете видеть, что происходит повсюду, от Беларуси до Польши и Венгрии, и усиление тоталитарных режимов в мире – и этот президент (Трамп – 24 канал) поддерживает всех бандитов в мире. Я имею в виду, что он считает "лучшим другом" лидера Северной Кореи, посылая ему "любовные письма". Он ничего не делает с Путиным..." – дословно сказал Байден.
Заметим, что в США Деркач попал под действие санкций, его считают прокремлевским агентом и обвиняют во вмешательстве в выборы.