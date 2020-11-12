Венгрия изменила для украинцев правила пересечения границы. Причиной стал комендантский час, который будет действовать на венгерской территории ежедневно с 21:00 до 6: 00.

Во время комендантского часа в Венгрию будут пропускать только определенные категории украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Читайте также За каждым падением может быть взлет, – Кулеба об отношениях с Венгрией Какие украинцы смогут пересечь границу люди, которые едут в Венгрию на постоянное или временное проживание;

люди, которые собираются в Венгрии работать (только при наличии соответствующих документов);

люди, которые едут транзитом (только при наличии специальных документов);

водители грузовиков, осуществляющих международные перевозки. Коронавирус в Венгрии: что известно С начала пандемии в стране зафиксировано 127 тысяч случаев заражения. Выздоровели – более 29 тысяч человек. Умерли – более 2 700 инфицированных.

Из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 правительство Венгрии усилило карантин. В частности, в стране закроют торгово-развлекательные заведения, а парковка автомобилей станет бесплатной.