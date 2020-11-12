Венгрия изменила правила пересечения границы: кто сможет проехать без помех
Венгрия изменила для украинцев правила пересечения границы. Причиной стал комендантский час, который будет действовать на венгерской территории ежедневно с 21:00 до 6: 00.
Во время комендантского часа в Венгрию будут пропускать только определенные категории украинцев. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Какие украинцы смогут пересечь границу
- люди, которые едут в Венгрию на постоянное или временное проживание;
- люди, которые собираются в Венгрии работать (только при наличии соответствующих документов);
- люди, которые едут транзитом (только при наличии специальных документов);
- водители грузовиков, осуществляющих международные перевозки.
Коронавирус в Венгрии: что известно
- С начала пандемии в стране зафиксировано 127 тысяч случаев заражения. Выздоровели – более 29 тысяч человек. Умерли – более 2 700 инфицированных.
- Из-за ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 правительство Венгрии усилило карантин. В частности, в стране закроют торгово-развлекательные заведения, а парковка автомобилей станет бесплатной.
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