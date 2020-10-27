Украинская сторона должна каждый раз ставить более категоричную и критическую позицию по отношению к Венгрии. Ведь венгры в своих словах и официальных позициях повторяют слова Российской Федерации. В частности, по защите венгероязычного населения на Закарпатье.

Особенно это напоминает повторение сценария накануне вторжения России в Украину в 2013 - 2014 годах. Такое мнение в эфире 24 канала выразила секретарша Комитета ВР по вопросам внешней политики Соломия Бобровская.

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Она вспомнила, как Венгрия очень долго в свое время блокировала встречу на высшем президентском уровне комиссии Украина – НАТО. Для нашего государства это была принципиально важная встреча.

Кроме того, был случай с комментариями премьер-министра Венгрии о политике Путина в отношении Украины.

Справка. Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал санкции Евросоюза, наложенные на Россию из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Венгры в своих словах и официальных позициях повторяют капля в каплю слова Москвы. Особенно накануне вторжения в Украину,

– отметила народный депутат от партии "Голос".

Она пояснила, что говорится о позиции Венгрии по защите венгероязычного населения в Украине.

С чего началась агитация венгерской стороны в Закарпатье

Соломия Бобровская отметила, что это и в самом деле было основанием для визита в начале октября госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики. Он приезжал на Закарпатье – и с этого началась, в частности, его агитация.

Венгерская сторона объяснила это тем, что местные выборы не стали основанием для визита, а это лишь была проверка, как работают на территории Украины их программы касаемо этнического населения.

Мне кажется, кроме того, что сделал министр иностранных дел, мы должны активизировать на всех фронтах коммуникацию именно с международными партнерами,

– пояснила она.

И подытожила, что Украина не должна замалчивать каждый раз проблему с Венгрией, а наоборот ее освещать.

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