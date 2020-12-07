Венгрия пожаловалась на Украину в ЕС, но ни одна страна не отреагировала
Министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине. Это произошло 7 декабря на заседании глав МИД Евросоюза.
Правда, никто из европейских коллег не поддержал обсуждение. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.
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Заметим, что 3 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.
Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос,
– сообщил корреспондент.
На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье, прошедшие 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.
Что о конфликте говорят в украинском МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что и Венгрия, и Украина очень травмированы своей историей, поэтому происходит столкновение интересов.
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