Министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине. Это произошло 7 декабря на заседании глав МИД Евросоюза.

Правда, никто из европейских коллег не поддержал обсуждение. Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.

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Заметим, что 3 декабря на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ Сийярто пожаловался, что миссия ОБСЕ не хочет ехать на Закарпатье защищать венгров.

Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на Совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал на этот вопрос,

– сообщил корреспондент.

На прошлой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье, прошедшие 30 ноября. Генсек Альянса заявил, что обе страны должны решить конфликт в двустороннем порядке.

Обратите внимание! Конфликт между Украиной и Венгрией продолжается не первый год. Однако он обострился во время местных выборов в Украине. На Закарпатье венгерские власти призвали украинцев голосовать за "Партию венгров Украины". Из-за агитации Украина запретила въезд 2 чиновникам из Венгрии. Впоследствии в МИД Венгрии вызвали посла Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.

Что о конфликте говорят в украинском МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что и Венгрия, и Украина очень травмированы своей историей, поэтому происходит столкновение интересов.