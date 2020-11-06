Венгрия и Украина готовы перевернуть страницу: Кулеба и Сийярто обменялись дипломатическими смс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался со своим больным COVID-19 венгерским коллегой Петером Сийярто. Ранее между Киевом и Будапештом вспыхнул скандал из-за вмешательства венгров в украинские местные выборы.
Сийярто заболел коронавирусом
Кулеба подчеркнул, что Венгрия – важный сосед Украины. Сотрудничество украинских дипломатов с Сийярто было очень продуктивным. Об этом украинский министр написал в фейсбуке.
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Дипломаты согласились, что нужно сделать выводы
Когда глава МИД Украины узнал, что венгерский министр инфицировался коронавирусом, то написал ему сообщение. Сийярто в ответ позвонил и поговорил с Кулебой не только о напряженных отношениях между Киевом и Будапештом, а также о COVID-19 и футболе.
Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба соглашаемся, что надо вынести правильные выводы из того, что произошло две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог,
– написал Кулеба.
Главное о скандале между Венгрией и Украиной
- 25 октября, в день местных выборов в Украине, Сийярто официально призвал украинских венгров голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья", а также за мэра Берегова, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.
- В МИД Украины заявили о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс.
- 26 октября послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста. Кроме этого, Украина запретила въезд двоим чиновникам из Венгрии.
- Венгрия возмутилась реакцией Украины, а Сийярто даже сказал, что Киев может забыть о поддержке Будапешта.
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