Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался со своим больным COVID-19 венгерским коллегой Петером Сийярто. Ранее между Киевом и Будапештом вспыхнул скандал из-за вмешательства венгров в украинские местные выборы.

Сийярто заболел коронавирусом

Кулеба подчеркнул, что Венгрия – важный сосед Украины. Сотрудничество украинских дипломатов с Сийярто было очень продуктивным. Об этом украинский министр написал в фейсбуке.

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Дипломаты согласились, что нужно сделать выводы

Когда глава МИД Украины узнал, что венгерский министр инфицировался коронавирусом, то написал ему сообщение. Сийярто в ответ позвонил и поговорил с Кулебой не только о напряженных отношениях между Киевом и Будапештом, а также о COVID-19 и футболе.

Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба соглашаемся, что надо вынести правильные выводы из того, что произошло две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог,

– написал Кулеба.

Интересно! Главы МИД договорились дистанционно посмотреть футбольный матч между киевским "Динамо" и будапештским "Ференцварошем". Впечатлениями, говорят дипломаты, будут обмениваться в смс.

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