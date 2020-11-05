Венгрия ввела комендантский час: кого будут пропускать через границу
Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом. В частности, из-за комендантского часа на границе Украины и Венгрии в период с 01:00 до 06:00 будут пропускать только определенные категории граждан.
В то же время в другие часы границу смогут пересекать остальные категории украинцев, у которых есть на это разрешение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Читайте также На границе с Венгрией образовалась очередь из 100 машин
Кто сможет пересечь границу во время комендантского часа
- Люди, направляющиеся к месту постоянного, временного проживания или к месту работы на территории Венгрии.
- Лица, которые едут с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов.
- Путешественники, направляющиеся к месту временного пребывания. Только в случае подтверждения бронирования отеля.
Заметим, ограничение не распространяется на водителей грузовиков, осуществляющих международные перевозки, а также лиц, которые едут транзитом через территорию Венгрии.
В то же время у таких лиц должны быть документы, подтверждающие транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.
Карантин в Венгрии
- В стране закроют ночные клубы, бары и развлекательные заведения.
- Парковка автомобилей станет бесплатной, чтобы толпа в общественном транспорте была меньшей.
- За нарушение маскового режима людей будут штрафовать.
- Кинотеатры и театры должны ограничить аудиторию.
- Такие ограничения в Венгрии вводят на 90 дней.
Поделиться новостью