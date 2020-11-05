Правительство Венгрии усиливает карантинные ограничения из-за увеличения количества больных коронавирусом. В частности, из-за комендантского часа на границе Украины и Венгрии в период с 01:00 до 06:00 будут пропускать только определенные категории граждан.

В то же время в другие часы границу смогут пересекать остальные категории украинцев, у которых есть на это разрешение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Кто сможет пересечь границу во время комендантского часа

Люди, направляющиеся к месту постоянного, временного проживания или к месту работы на территории Венгрии.

Лица, которые едут с целью трудоустройства при наличии соответствующих документов.

Путешественники, направляющиеся к месту временного пребывания. Только в случае подтверждения бронирования отеля.

Заметим, ограничение не распространяется на водителей грузовиков, осуществляющих международные перевозки, а также лиц, которые едут транзитом через территорию Венгрии.

В то же время у таких лиц должны быть документы, подтверждающие транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Карантин в Венгрии