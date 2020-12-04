Закарпатским венграм снова прислали угрозы: появился иностранный след
На электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства на Закарпатье 4 декабря массово начали поступать письма с угрозами. За дело уже взялась полиция, которая подозревает: корень этой истории находится за пределами Украины.
Письма содержали требование срочно покинуть территорию Украины, а в ином случае украинцев венгерского происхождения якобы ждет физическая расправа. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
К слову Мы придем за вами и вашими детьми: на Закарпатье распространяют провокационное видео
Из-за угроз правоохранители открыли два уголовных дела – по статьям об угрозе убийством и нарушении равноправия граждан по национальному признаку. Виновным грозит до 5 лет за решеткой.
Кроме того, полицейские убеждены, что этот инцидент связан с еще одним прошлым делом. Тогда в интернете распространили видео с угрозами украинским венграм.
Нам доподлинно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы государства,
– заявил глава полиции Игорь Клименко.
В то же время он не уточнил, о каком именно соседнем государстве говорится – Венгрии или каком-то другом. Зато глава Нацполиции рассказал, что с самого начала это видео появилось на ютуб-канале блогера из Сербии.
"Я поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают", – подчеркнул глава полиции.
Кому выгодно запугивать венгров?
Версия о том, что это делает кто-то из-за границы, выглядит вполне правдоподобно. Например, Венгрия уже много лет подталкивает украинских венгров к сепаратизму.
Впрочем, есть и другие заинтересованные стороны. Например, Россия. Ее выгода в том, что из-за конфликта Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО. Очень показательным является то, что история с провокационным видео имеет корни в Сербии – едва ли не самом пророссийском государстве в мире.
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