На электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства на Закарпатье 4 декабря массово начали поступать письма с угрозами. За дело уже взялась полиция, которая подозревает: корень этой истории находится за пределами Украины.

Письма содержали требование срочно покинуть территорию Украины, а в ином случае украинцев венгерского происхождения якобы ждет физическая расправа. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

К слову Мы придем за вами и вашими детьми: на Закарпатье распространяют провокационное видео

Из-за угроз правоохранители открыли два уголовных дела – по статьям об угрозе убийством и нарушении равноправия граждан по национальному признаку. Виновным грозит до 5 лет за решеткой.

Кроме того, полицейские убеждены, что этот инцидент связан с еще одним прошлым делом. Тогда в интернете распространили видео с угрозами украинским венграм.

Нам доподлинно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы государства,

– заявил глава полиции Игорь Клименко.

В то же время он не уточнил, о каком именно соседнем государстве говорится – Венгрии или каком-то другом. Зато глава Нацполиции рассказал, что с самого начала это видео появилось на ютуб-канале блогера из Сербии.

"Я поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают", – подчеркнул глава полиции.