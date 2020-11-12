Я бы не голосовал за Авакова как министра, если бы не просьба Зеленского,– Вениславский
Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что не хотел голосовать за назначение Арсена Авакова главой МВД. Однако сделал это по просьбе Владимира Зеленского.
Свое отношение к прошлому Арсена Авакова и выполнение министром его обязанностей теперь народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал в интервью "Радио Свобода".
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Если бы лично президент не просил его (Авакова – 24 канал) поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал,
– рассказал Вениславский.
Нардеп добавил, что осведомлен "с предыдущей жизнью господина Авакова", некоторые фрагменты которого очень диссонируют с представлением нардепа о том, каким должен быть политик.
В то же время Вениславский считает, что Аваков сейчас неплохо выполняет функции министра. "С точки зрения, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", – добавил депутат.
Вениславский не готов ответить, голосовал ли бы теперь за отставку Авакова, если такой вопрос внесли бы в сессионный зал Верховной Рады.
Что известно об Арсене Авакове на посту министра
- Возглавляет Министерство внутренних дел почти 7 лет – с 27 февраля 2014 года. Сначала работал в правительстве Арсения Яценюка.
- Впоследствии продолжил работу и в Кабмине Владимира Гройсмана, а тогда – Алексея Гончарука.
- Кроме того, стал одним из немногих министров, сохранивших должность в правительстве Дениса Шмигаля.
- Ранее по Украине прокатилась волна протестов из-за недовольства работой главы МВД. Активисты требовали его отставки из-за нескольких резонансных дел.
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