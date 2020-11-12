Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что не хотел голосовать за назначение Арсена Авакова главой МВД. Однако сделал это по просьбе Владимира Зеленского.

Свое отношение к прошлому Арсена Авакова и выполнение министром его обязанностей теперь народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Если бы лично президент не просил его (Авакова – 24 канал) поддержать во время голосования на должность министра внутренних дел, я бы за него вряд ли голосовал,

– рассказал Вениславский.

Нардеп добавил, что осведомлен "с предыдущей жизнью господина Авакова", некоторые фрагменты которого очень диссонируют с представлением нардепа о том, каким должен быть политик.

В то же время Вениславский считает, что Аваков сейчас неплохо выполняет функции министра. "С точки зрения, как он сейчас ведет политическую деятельность, я думаю, что он (если отбросить субъективное восприятие), наверное, работает так, как должен работать нормальный министр", – добавил депутат.

Вениславский не готов ответить, голосовал ли бы теперь за отставку Авакова, если такой вопрос внесли бы в сессионный зал Верховной Рады.

Что известно об Арсене Авакове на посту министра