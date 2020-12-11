Венецианская комиссия 10 декабря обнародовала 2 вывод относительно скандальной ситуации с Конституционным Судом Украины. Представитель президента в КСУ заявил, что ситуация не совсем однозначная, ведь рекомендации комиссии могут вообще заблокировать назначение новых судей Верховной Радой.

Дело в том, что рекомендации Венецианской комиссии не всегда возможно использовать в реалиях украинской политики. Об этом представитель президента в КСУ заявил в эфире 24 канала.

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"Действительно, получив 2 заключение и проанализировав его, есть неоднозначная ситуация, неоднозначное восприятие", – подчеркнул Вениславский.

Как он отметил, Венецианская комиссия рекомендует, что для назначения новых судей Верховной Радой необходимо внести изменения в Конституцию. Их должно поддержать квалифицированное большинство - 300 народных депутатов.

Я думаю, это может в наших политических украинских реалиях вообще заблокировать назначение судей КСУ,

– заверил Вениславский.

► Дипломатические намеки Венецианской комиссии

Также Вениславский сказал, что во 2 заключении есть дипломатические намеки комиссии. В одном из них говорится о коррупционных деяниях.

"Если во время рассмотрения дела было коррупционное деяние со стороны судьи, к примеру, получение взятки, это может быть основанием для пересмотра решения КСУ. Если оценить в комплексе, то можно сказать, что комиссия не исключает того факта, что судьи могли действовать не без личных заинтересованностей", – пояснил Вениславский.

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► Преимущества вывода

По словам представителя президента, очень важно, что в заключении указали, что решение КСУ является основанием для будущего реформирования суда.

Если в комплексе посмотреть на 2 вывода – это подтверждает нашу позицию, что решение КСУ является фактически сомнительно легитимным. Если с этим решением Венецианская комиссия связывает необходимость реформирования – это очевидно, что содержание решения (КСУ – 24 канал) вызывает беспокойство, – подытожил Вениславский.

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