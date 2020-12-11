Ситуация неоднозначная, – Вениславский о 2 заключение Венецианской комиссии
Венецианская комиссия 10 декабря обнародовала 2 вывод относительно скандальной ситуации с Конституционным Судом Украины. Представитель президента в КСУ заявил, что ситуация не совсем однозначная, ведь рекомендации комиссии могут вообще заблокировать назначение новых судей Верховной Радой.
Дело в том, что рекомендации Венецианской комиссии не всегда возможно использовать в реалиях украинской политики. Об этом представитель президента в КСУ заявил в эфире 24 канала.
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"Действительно, получив 2 заключение и проанализировав его, есть неоднозначная ситуация, неоднозначное восприятие", – подчеркнул Вениславский.
Как он отметил, Венецианская комиссия рекомендует, что для назначения новых судей Верховной Радой необходимо внести изменения в Конституцию. Их должно поддержать квалифицированное большинство - 300 народных депутатов.
Я думаю, это может в наших политических украинских реалиях вообще заблокировать назначение судей КСУ,
– заверил Вениславский.
► Дипломатические намеки Венецианской комиссии
Также Вениславский сказал, что во 2 заключении есть дипломатические намеки комиссии. В одном из них говорится о коррупционных деяниях.
"Если во время рассмотрения дела было коррупционное деяние со стороны судьи, к примеру, получение взятки, это может быть основанием для пересмотра решения КСУ. Если оценить в комплексе, то можно сказать, что комиссия не исключает того факта, что судьи могли действовать не без личных заинтересованностей", – пояснил Вениславский.
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► Преимущества вывода
По словам представителя президента, очень важно, что в заключении указали, что решение КСУ является основанием для будущего реформирования суда.
Если в комплексе посмотреть на 2 вывода – это подтверждает нашу позицию, что решение КСУ является фактически сомнительно легитимным. Если с этим решением Венецианская комиссия связывает необходимость реформирования – это очевидно, что содержание решения (КСУ – 24 канал) вызывает беспокойство, – подытожил Вениславский.
Скандальное решение КСУ: главное
- Скандальное решение КСУ принял 27 октября. Тогда признали наказание за ложь в декларациях неконституционным.
- На ситуацию отреагировали и в ЕС. Там заверили, что без антикоррупционной реформы предоставление финансовой помощи и безвиза невозможно.
- Чтобы побороть конституционный кризис, президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ. В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный. В нем говорится о восстановлении прав НАЗК, которые отменил КСУ
- Президент призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине и решение КСУ. Комиссия опубликовала уже 2 заключения.
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