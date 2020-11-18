Вересень обвинил Федину во лжи на канале Порошенко: эпическое видео
В эфире телеканала "Прямой" между ведущим Николаем Вереснем и Нардепом от "Европейской солидарности" Софией Фединой вспыхнул настоящий конфликт. Тот обвинил ее во лжи. Уникальности инцидента добавляет то, что телеканал давно связывают с пятым президентом Петром Порошенко, который является лидером "ЕС".
Подробности конфликта
В студии ток-шоу "Прямой эфир" Федина заявила, что законопроекты действующей власти направлены только на ухудшение ситуации в Украине. В частности, они вредят малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает 24 канал.
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Вместо поддержки мы имеем, что Даниил Гетманцев (председатель комитета Рады по вопросам финансов – 24 канал) предлагает еще более репрессивные нормы в отношении малого бизнеса,
– отметила Федина.
Вересень назвал такое заявление нардепки "голословным". Он настаивал, чтобы Федина привела конкретные примеры "сокрушительных" законопроектов. Ведущий призывал: "будьте депутатом, скажите точно".
Федина в ответ апеллировала к тому, что она имеет только 1 минуту эфирного времени и должна в нее уложиться. Тогда Вересень не удержался от комментария: "только не врите".
Когда нардепка закончила свою речь, ведущий снова заговорил о лжи.
Предупреждаю всех: если я даю одну минуту, это не значит, что можно врать,
– отметил Вересень.
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Этого Федина уже не стерпела. Нардеп потребовала публичных извинений за клевету. На волне эмоций Федина встала, а Вересень предположил, что она якобы хочет его ударить.
Тогда Федина требовала извинений уже не только из слова о лжи, но и за обвинения в насилии. Политик подчеркнула, что Вересень весь вечер хамит гостям и ведет себя просто недопустимо. Бросив на прощание фразу, что "так не делается", Федина ушла из студии.
Как Федина объяснила свои слова
Позже нардепка на своей странице в фейсбуке опубликовала пост с объяснением, какие именно законопроекты она имела в виду. В частности, Федина написала о законопроектах относительно ФЛП, игорного бизнеса, кэшбеков и оффшорах.
"Закручивание гаек для ФЛП сопровождается созданием благоприятных условий олигархам. В частности, проект закона 786 – владельцы оффшоров получают освобождение от налогообложения", – отметила нардепка.
Уникальности ситуации добавляет то, что Федина представляет в политике интересы Порошенко, а Вересень – ведущий на, вероятно, канале все того же Порошенко.
Конфликт Федыны и Вересня: смотрите видео
Что известно о владельцах "Прямого"
- До Революции Достоинства телеканал принадлежал сыну Виктора Януковича – Александру. Тогда СМИ называлось "Тонис".
- Когда семья Януковичей сбежала из Украины, "Прямой" оказался в руках ближайшего окружения пятого украинского президента Петра Порошенко.
- Формально СМИ принадлежит политику Владимиру Макеенко.
- Однако реальными владельцами "Прямого" называют Порошенко и его соратника Игоря Кононенко. Сам Порошенко отрицает свою причастность к телеканалу. Однако аргументом против его слов служит то, что во время предвыборной кампании в 2019 году телеканал активно пиарил Порошенко и жестко критиковал его соперников.
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