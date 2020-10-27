"Слуга народа" планировала повторить на местных выборах свой успех на парламентских. В планах политсилы было и получить кресло городского головы Киева. Впрочем, по данным экзитполов, Ирине Верещук не удалось обойти Виталия Кличко.

Кандидатка в мэры столицы Ирина Верещук была уверена в своей победе. Однако в день выборов настроение в штабе "Слуги народа" существенно отличалось. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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Верещук, которая баллотировалась в мэры Киева, обвинила в "провале" коллегу по фракции Николая Тищенко, который руководил киевской ячейкой партии. Его же требует уволить с этой должности.

"Если не выйду во второй тур, небо не упадет. Будем дальше работать, будем очень пересматривать нашу позицию относительно работы в Киеве", – подчеркнула Верещук.

Справка. По результатам экзитполов, действующий мэр Киева Виталий Кличко получил 47,8% голосов избирателей, Александр Попов от ОПЗЖ – 8,6%, Сергей Притула от "Голоса" – 8,3%, а Ирина Верещук – 8%.



Верещук может пройти во второй тур выборов. Это произойдет, если по официальным результатам Кличко получит меньше 50% голосов, а она займет вторую позицию.

Факторы, которые сыграли против "слуг народа"

То, что "Зе-команде" не удастся повторить успех предыдущих выборов, показывала социология на протяжении последних месяцев. По словам экспертов, чтобы заманить своего избирателя на участок, на Банковой придумали 5 вопросов от Зеленского.

Ведь значительная часть электората политической силы Зеленского – молодежь, которая и должна была заценить креатив. Однако дополнительные баллы на участках такой ход "Слуги народа" не добавил.

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Против "слуг народа" сыграло, в частности, общее разочарование во власти. Да и на местных выборах голосуют по другому принципу – за локальных хозяйственников, которых знают и результаты работы которых видят в своих городах и селах.

Впрочем, президентская политсила со скромным результатом, но прошла в местные советы. Поэтому теперь должна считаться с мнением других партий. И от того, найдут ли ситуативных союзников, зависит, насколько эффективными будут на местах.

Вероятность внеочередных выборов

А еще после таких результатов разговоры о досрочных парламентских выборах точно исчезнут в Офисе Президента. У власти сработает инстинкт самосохранения. Формально же и депутаты побоятся покидать монобольшинство.

Если выходить из фракции, ты сохраняешь мандат. Мажоритарщик может сохранить мандат, но тогда – риск досрочных выборов в Раду. И тогда почти все мажоритарщики "Слуги народа" потеряют мандаты,

– убежден политолог Владимир Фесенко.

Теперь, по мнению специалистов, власти следует извлечь уроки и провести работу над ошибками перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. А проведение внеочередных выборов в Раду сейчас активно будет лоббировать оппозиция и местная власть, вдохновленная результатами 25 октября.