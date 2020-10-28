Комитет Верховной Рады Украины с очень уместным названием о свободе слова лишил аккредитации журналистов "Следствие.Инфо". Поэтому журналистам запретили посещать заседания украинского парламента. Впрочем "Следствие.Инфо" – не единственное издание, которое попало под запрет.

Причиной стало то, что якобы издание не освещало работу Верховной Рады Украины. Об этом в своем фейсбуке рассказала главный редактор "Следствия.Инфо" Анна Бабинец.

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В ответ журналистка назвала сразу несколько проектов и сюжетов, которые рассказывают о "работе" Верховной Рады в целом и отдельных депутатах в частности:

проект "Посіпаки" о помощниках народных депутатов заставил ВР наконец начать обнародовать имена помощников, которые ранее были засекречены.

фильм "Клуб книголюбов" рассказал о том, как продаются голоса в парламенте – отдельно или целыми фракциями.

расследование о купленном румынском гражданстве парламентария Александра Дубинского.

расследование о скрытой зарубежной недвижимости нардепов Палицы и Гереги.

расследование о том, как депутаты-богачи обращаются за денежной помощью из бюджета.

Какой еще всесторонности вам надо? То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, разоблачающих парламентариев, лишаете аккредитации?

– риторически спросила Анна Бабинец.

Резюмируя, она заявила, что редакция "Следствия.Инфо" считает такое решение комитета, который, к слову, возглавляет Нестор Шуфрич, препятствованием свободе слова.

Кого еще лишили аккредитации

Главный редактор регионального николаевского издания "НикВести" Олег Деренюга рассказал, что возглавляемому им изданию также отказали в аккредитации.

В сентябре нам прислали письмо от аппарата ВР, где попросили предоставить список материалов. Мы им ответили. А сейчас я смотрю – оказывается, в обращении указали несуществующий электронный адрес,

– заявил Деренюга.

Совпадение это или случайность, но издание "НикВести" также однажды рассказало о громком скандале с участием "Слуг народа". Именно их камеры записали разговоры Александра Корниенко и Давида Арахамии в Николаеве о "корабельной сосне".

В Верховной Раде говорят, что под такую "акцию" попали сразу несколько изданий. Впрочем полный список пока неизвестен.

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Что говорят в Верховной Раде

Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк пояснила, что все якобы из-за отказа СМИ предоставить свои материалы по работе парламента.

По ее словам, из списка из 22 медиа только три ответили и предоставили информацию. Все остальные в течение месяца даже не переспросили насчет этого.

"По состоянию на 28 октября аккредитованы 3 тысячи журналистов, 512 изданий. В то же время посещать одновременно пресс-центр могут лишь 120 с учетом карантинных ограничений", – подчеркнула Ирина Кармелюк.

Она предложила тем средствам массовой информации, которые попали под лишение аккредитации, таки прислать свои материалы.

Также прокомментировал эту неприятную историю и член упомянутого комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Санченко. Он заверил, что список на отказ в аккредитации предоставили именно из аппарата ВРУ.

Оснований не доверять аппарату ВР раньше у меня не было. Но как мне сейчас представляется кое-кто нас ввел в заблуждение. Что меня лично точно злит,

– заявил Санченко.