Верховная Рада в ближайшее время может назначить двух судей в Конституционный Суд Украины. Во фракции "Слуга народа" рассказали, что такие полномочия парламент получил только в мае 2020 года.

Перед назначением новых судей в КСУ необходимо решить судьбу действующих представителей Фемиды. Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила в эфире "Радио Свободы".

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Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически лишь в мае этого года. Прошло лето – это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены,

– подчеркнула Янченко.

Что Янченко сказала о скандальном решении КСУ

В эфире одного из телеканалов нардеп Янченко также прокомментировала скандал с КСУ, который отменил антикоррупционную реформу. Политик подчеркнула, что это решение суда вызвало серьезный кризис не только в Украине, но и за ее пределами.

По словам Янченко, это далеко не первое и явно не последнее решение КСУ, фактически направленное "на разрушение репутации Украины во всем цивилизованном мире".

Скандал с КСУ: что известно

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, украинские чиновники теперь получили право не подавать реальные данные о своем состоянии в электронных декларациях.

30 октября украинцы вышли на массовые протесты под здание КСУ в Киеве. Люди говорят, что такое решение Суда может поставить крест не только на их жизни, но и на будущем их детей и внуков.

Отмена антикоррупционной реформы возмутила мировое сообщество. В ЕС отметили, что регресс в борьбе с коррупцией противоречит европейским ценностям. В МВФ заявили, что электронное декларирование отменять нельзя.

Говорилось даже о пересмотре безвиза между Украиной и ЕС. Однако решительные действия украинских властей, направленные против решения КСУ, пока спасли положение. Совет Евросоюза пока не вынес вопрос о безвизе на повестку дня.

Президент Владимир Зеленский внес на повестку дня Рады законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала