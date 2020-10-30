Верховная Рада может назначить 2 судей в КСУ: в "Слуге народа" раскрыли детали
Верховная Рада в ближайшее время может назначить двух судей в Конституционный Суд Украины. Во фракции "Слуга народа" рассказали, что такие полномочия парламент получил только в мае 2020 года.
Перед назначением новых судей в КСУ необходимо решить судьбу действующих представителей Фемиды. Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила в эфире "Радио Свободы".
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Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически лишь в мае этого года. Прошло лето – это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены,
– подчеркнула Янченко.
Что Янченко сказала о скандальном решении КСУ
В эфире одного из телеканалов нардеп Янченко также прокомментировала скандал с КСУ, который отменил антикоррупционную реформу. Политик подчеркнула, что это решение суда вызвало серьезный кризис не только в Украине, но и за ее пределами.
По словам Янченко, это далеко не первое и явно не последнее решение КСУ, фактически направленное "на разрушение репутации Украины во всем цивилизованном мире".
Скандал с КСУ: что известно
- 27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, украинские чиновники теперь получили право не подавать реальные данные о своем состоянии в электронных декларациях.
- 30 октября украинцы вышли на массовые протесты под здание КСУ в Киеве. Люди говорят, что такое решение Суда может поставить крест не только на их жизни, но и на будущем их детей и внуков.
- Отмена антикоррупционной реформы возмутила мировое сообщество. В ЕС отметили, что регресс в борьбе с коррупцией противоречит европейским ценностям. В МВФ заявили, что электронное декларирование отменять нельзя.
- Говорилось даже о пересмотре безвиза между Украиной и ЕС. Однако решительные действия украинских властей, направленные против решения КСУ, пока спасли положение. Совет Евросоюза пока не вынес вопрос о безвизе на повестку дня.
- Президент Владимир Зеленский внес на повестку дня Рады законопроект, в котором предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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