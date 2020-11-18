Верховная Рада пока не может пойти на карантин. Поэтому парламент будет работать в формате комитетов, внеочередных заседаний, календарного плана сессии.

Почему Рада не пойдет на карантин

Парламент должен работать, ведь идет "бюджетный процесс". Также есть другие задачи, которые требуют срочного решения. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Рада не может уйти на карантин. Это такой орган, который должен работать постоянно,

– отметил нардеп.

Кроме этого, Корниенко заверил, что секретариаты комитетов сразу идут на самоизоляцию, если есть больные. Также в Раде проводят все противоэпидемические мероприятия.

Корниенко напомнил, что весной Рада немного меняла календарный план и работала в формате внеочередных заседаний.

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